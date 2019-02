PiS przedstawił "jedynki" w wyborach do PE

Joachim Brudziński, Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Anna Zalewska i Anna Fotyga - są wśród "jedynek" PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Decyzję podjął we wtorek Komitet Polityczny PiS.

Zdjęcie Beata Szydło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Szef MSWiA Joachim Brudziński będzie "jedynką" w wyborach do PE w okręgu zachodniopomorskim, wicepremier Beata Szydło - w małopolsko-świętokrzyskim, europoseł Jacek Saryusz-Wolski - w Warszawie, a wicemarszałek Senatu Adam Bielan na Mazowszu - zdecydował we wtorek Komitet Polityczny PiS.

Były szef MSZ Witold Waszczykowski jest jedynką PiS w Łodzi, posłanka PiS Elżbieta Kruk - w woj. lubelskim, europoseł PiS Karol Karski w okręgu obejmującym woj. podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, europoseł PiS Tomasz Poręba - na Podkarpaciu, wiceszef PE Zdzisław Krasnodębski - w Wielkopolsce, minister edukacji Anna Zalewska na Dolnym Śląsku, europosłanka PiS Anna Fotyga na Pomorzu, europoseł PiS Kosma Złotowski - w woj. kujawsko-pomorskim, a europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska na Śląsku.



"Potrzebujemy odrobinę czasu, by doprecyzować listy do Parlamentu Europejskiego. Jak tylko będą one zaakceptowane w całości, to je zaprezentujemy" - zapowiedziała we wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Beata Szydło po posiedzeniu Komitetu Politycznego powiedziała, że kandydaci PiS walczą o jak najlepszy wynik dla partii, by zwyciężyć.



"I wierzę, że ta drużyna zrobi rzeczywiście dobry rezultat, a chcemy w europarlamencie załatwić dużo ważnych spraw dla Polski i dlatego, jak państwo widzicie, to są naprawdę mocne kandydatury. Pozostałe, które niebawem będą państwu przedstawione, również są mocnymi kandydaturami i naszym celem jest zwycięstwo - i w tych wyborach i tych jesiennych" - mówiła Szydło dziennikarzom.