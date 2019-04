Podkarpackie: Kukiz'15 przedstawił kandydatów w wyborach do PE

Alicja Bobola, poseł Maciej Masłowski, Paweł Helnarski - znajdują się na pierwszych trzech miejscach podkarpackiej listy Kukiz'15 w wyborach do PE. "Chcemy upodmiotowić Polskę na arenie europejskiej jako aktywnego i pełnoprawnego uczestnika polityki wspólnotowej" - zapowiedziała Bobola.

Bobola, "jedynka" na liście Kukiz'15, podkreśliła na wtorkowej konferencji prasowej w Rzeszowie, że głównym celem z jakim idzie do PE jest wzmocnienie pozycji Polski w UE.

"Chcemy upodmiotowić Polskę na arenie europejskiej jako aktywnego i pełnoprawnego uczestnika polityki wspólnotowej. Chcemy walczyć o Europę równych szans, w której polscy obywatele korzystają z takich samych uprawnień, jak mieszkańcy pozostałych państw członkowskich" - mówiła.

Na co dzień Bobola jest współpracowniczką posła Kukiz’15 Macieja Masłowskiego, które startuje z drugiego miejsca na liście.

Kukiz'15 stawia na młodość

Masłowski podkreślił, że na liście Kukiz’15 są przede wszystkim ludzie młodzi. Średnia wieku kandydatów to 34-35 lat. "Jesteśmy z tego dumni. Nikt z naszych kandydatów nie musiał przedstawiać oświadczenia lustracyjnego, bo nas to nie dotyczyło" - zauważył.

Zdaniem posła, w pracy w Parlamencie Europejskim są potrzebne młode osoby, o dużej wytrzymałości psychicznej i fizycznej. "Dlatego nasi kandydaci reprezentują młode pokolenie. Są odważni i gotowi do ciężkiej pracy" - podkreślił Masłowski.

Poseł przypomniał, że w wyborach do PE ruch Kukiz’15 przystąpił do koalicji międzynarodowej wspólnie m.in. z partią współrządzącą we Włoszech - Ruchem 5 Gwiazd, chorwackim ugrupowaniem Żywy Mur, ruchem Teraz z Finlandii oraz partią AKKEL z Grecji.

Celem sojuszu jest, jak tłumaczył Masłowski, utworzenie nowej frakcji w Parlamencie Europejskim, której postulatem będzie m.in. szeroka reforma Unii Europejskiej, polegająca na wprowadzeniu elementów demokracji bezpośredniej na poziomie europejskim i walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

"Trójką" Helnarski

Z trzeciego miejsca na liście Kukiz’15 z Podkarpacia kandyduje Paweł Helnarski - pochodzący z Krosna programista, absolwent Uniwersytetu we Fryburgu. Na pozostałych miejscach znaleźli się: pochodzący z Przemyśla absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Bartłomiej Barszczak, reprezentujący Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu Dariusz Bialic, działaczka społeczno-gospodarcza Ewelina Nycz, sekretarka medyczna Joanna Sabat, elektromechanik Szczepan Wiktor, inżynier budowlany Konrad Kucab oraz pochodząca z Jasła managerka Magdalena Targańska.

Wybory do PE w Polsce odbędą się 26 maja.