Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w Strasburgu szef frakcji EKR Ryszard Legutko W podobnym tonie wypowiadają się inni politycy PiS.

Zdjęcie Ursula von der Leyen odbiera gratulacje po ogłoszeniu wyników głosowania /Patrick Seeger /PAP/EPA

"Niewiele brakowało, aby nie została wybrana. Trzeba to powiedzieć, że zaważyły głosy polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Wygrała dzięki naszym głosom" - powiedział po głosowaniu w PE europoseł PiS Ryszard Legutko.

Jak dodał, wtorkowe poranne wystąpienie von der Leyen w PE nie zrobiło dobrego wrażanie na członkach EKR. "Polska delegacja uznała jednak, że trzeba jej dać szansę. Ona co prawda przesadnie podlizywała się socjalistom, widać jednak, że to nie poskutkowało. Ci, którym się najbardziej podlizywała, jej nie poparli" - powiedział Legutko.

Jak podkreślił, von der Leyen zrobiła dobre wrażenie na spotkaniu z nim przed kilkoma dniami i na spotkaniu z grupą EKR.

"Można powiedzieć jednak śmiało, że dzięki nam nie ma chaosu, bo cała ta układanka dotycząca stanowisk rozsypałaby się. Okazaliśmy się tymi, którzy tę stabilność utrzymali. Jestem ciekaw jej dalszych działań" - wskazał.

Szymański: Szansa na nowe otwarcie w UE

"Kandydatura Ursuli von der Leyen jest szansą na nowe otwarcie w UE. Mamy nowy kompromis w Parlamencie Europejskim. Bez głosów prawicy, w tym PiS, ten wybór nie byłby możliwy - skomentował wyniki głosowania wiceszef MSZ Konrad Szymański.



"Nasze poparcie jest inwestycją w lepszą przyszłość UE" - oświadczył wiceminister SZ.



Jego zdaniem, deklaracje programowe powinny być rozwijane "w duchu kompromisu, także z interesami Europy Środkowej".



Szczerski: Delegacja PiS zdecydowała o sukcesie Von der Leyen

"Z wyniku głosowania widać jasno, że bez głosów PiS pani Von der Leyen nie zostałaby szefową Komisji Europejskiej, bo uzyskała 9 głosów ponad minimalną wymaganą większość głosów. Mam więc nadzieję, że dalszy przebieg formowania Komisji będzie odzwierciedlał fakt, że właśnie delegacja PiS w PE zdecydowała o sukcesie pani Von der Leyen i przełoży się to na kształt Komisji Europejskiej, która pod jej przewodnictwem się wyłoni" - skomentował wybór von der Leyen szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.



Wyraził też nadzieję, że po wtorkowym głosowaniu "również PE powróci do normalnego trybu powoływania własnych władz i do porządku demokratycznego, który powinien także w Parlamencie Europejskim zapanować".