Poręba: Podsumujemy dotychczasowe dokonania i wyznaczymy cele na przyszłość

W sobotę w Warszawie odbędzie się konwencja PiS, na której podsumujemy dokonania rządu i wyznaczymy cele na kolejne lata, w tym te dot. sfery szeroko rozumianej gospodarki - powiedział PAP szef sztabu PiS Tomasz Poręba. Planowane są wystąpienia lidera PiS J. Kaczyńskiego i premiera M.Morawieckiego.

Zdjęcie Tomasz Poręba /Fot. Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Europoseł, który we wtorek decyzją Komitetu Politycznego został jednogłośnie wybrany na szefa sztabu wyborczego ugrupowania w zbliżającej się kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, zaznaczył, że nie będzie to konwencja wyborcza.

Reklama

"Będzie to konwencja podsumowująca dotychczasowe dokonania rządu, wskazująca co udało się zrobić, a co za tym idzie, podkreślająca naszą wiarygodność. Zostaną też wskazane pewne perspektywy na przyszłość, wyznaczymy cele na kolejne lata, w tym te dotyczące sfery szeroko rozumianej gospodarki" - zapowiedział Poręba.

Nie chciał jednak poinformować o szczegółach tych propozycji. "O tym będą mówić w sobotę liderzy PiS" - zaznaczył polityk.

Dodał, że sobotnia konwencja PiS odbędzie się w warszawskiej Hali Expo, a jej rozpoczęcie planowane jest na godz. 11. Wystąpienia mają wygłosić prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także "kilku innych czołowych polityków PiS".

"Celem konwencji jest zmobilizowanie naszych działaczy i sympatyków, bo ten rok jest kluczowy z punktu widzenia dalszego kierunku rozwoju Polski. To będzie rok decydujący o rozkładzie sił politycznych w Polsce" - podkreślił szef sztabu PiS. "Wierzymy, że nasze dotychczasowe dokonania przełożą się na poparcie w nadchodzących wyborach" - dodał europoseł. Wskazał, że w maju odbędą się wybory do PE, a jesienią do Sejmu RP.

Ostatnia konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbyła się w grudniu ub.r. Premier Morawiecki podkreślał wówczas, że celem PiS jest zapewnienie Polakom życia na poziomie europejskim. Zapowiedział też, że postulaty nowego programu wyborczego będą koncentrować się wokół trzech punktów: Europy, wyższych płac i modernizacji Polski.

Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą 26 maja, ich zarządzenie przez prezydenta powinno nastąpić nie później niż 25 lutego. Wtedy oficjalnie rozpocznie się kampania wyborcza. W tegorocznych eurowyborach Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE w 13 okręgach wyborczych.

We wtorek Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Natomiast wśród "dwójek" znaleźli się m.in.: wicemarszałek Sejmu, rzeczniczka PiS Beata Mazurek, wiceminister kultury Jarosław Sellin, minister Beata Kempa, wicemarszałek Senatu Maria Koc, rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska, czy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.