Prof. Dudek: Rezygnacja Merkel to początek poważnych zmian w UE

- Wygląda na to, że Unia Europejska w dotychczasowym kształcie dobiega końca, a odejście Angeli Merkel jest kropką nad "i" zmian w Europie - mówi w rozmowie z Interią prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zdaniem, rezygnacja z przewodniczenia partii jest wstępem do utraty przez Merkel całej władzy.

Zdjęcie Angela Merkel rezygnuje z szefowania partii. Zdaniem prof. Dudka, to początek poważnych zmian w UE /BEN STANSALL / AFP /AFP Czy Angela Merkel powinna pozostać na stanowisku kanclerza, jeśli nie będzie już szefową partii rządzącej? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Angela Merkel powinna pozostać na stanowisku kanclerza, jeśli nie będzie już szefową partii rządzącej? Tak 25% Nie 75%

głosów: 808

Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła dziś nieoficjalne doniesienia, że nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko przewodniczącej partii oraz że jej obecna kadencja na czele rządu jest już ostatnia. Merkel chciałaby pozostać kanclerzem do końca kadencji, czyli do 2021 roku.



Reklama

Skąd decyzja o odejściu? Angela Merkel oświadczyła, że niedawne wybory do landtagów Bawarii i Hesji powinny służyć jako punkt zwrotny dla koalicji rządzącej. W wyborach tych chadecja i socjaldemokraci ponieśli duże straty. Kanclerz powiedziała, że bierze odpowiedzialność za to, co się stało od czasu ubiegłorocznych wyborów do Bundestagu. Więcej TUTAJ .



"Merkel jako polityk już się zużyła"

Prof. Antoni Dudek uważa, że Angela Merkel jako polityk po prostu się zużyła. - I tak to "zużywanie" w przypadku Merkel następowało wyjątkowo powoli, ale niewątpliwie gwałtownie nabrało tempa po kryzysie migracyjnym w 2015 roku - mówi politolog.



- Angela Merkel rzuciła swój autorytet na rzecz polityki szeroko otwartych drzwi, która została kompletnie odrzucona przez większość Niemców i przez większość państw UE - dodaje prof. Dudek. I - jak zauważa - pojawia się pytanie, czy Merkel powinna pozostać kanclerzem Niemiec do 2021 roku.

Wówczas nasi zachodni sąsiedzi przejęliby system, który obecnie funkcjonuje w Polsce: lider partii rządzącej nie jest szefem rządu. Zdaniem naszego rozmówcy, to niezdrowy model.

- W większości stabilnych demokracji jest dokładnie odwrotnie. Gdy rozdzielona jest rola lidera partii rządzącej i rola kierującego rządem, zaczyna się iskrzenie i nie wiadomo właściwie, kto jest szefem. Nie sądzę, żeby Niemcy długo tolerowali taki stan rzeczy - mówi ekspert. I prognozuje przedterminowe wybory w Niemczech.

Koniec ery Unii naszych czasów

Jak tłumaczy prof. Dudek, decyzja Angeli Merkel o rezygnacji z szefowania CDU, dotknie także Polskę i wpłynie na kształt całej Unii Europejskiej.

- Niemcy, jako jedno z "najrówniejszych" z 28 równych państw, nadawały ton UE. To przecież najpotężniejszy płatnik do budżetu i kraj mający największe wpływy - wyjaśnia.

Kluczowe dla naszego kraju - zdaniem politologa - będzie podejście nowego kanclerza do kwestii wysuniętej przez Emmanuela Macrona, francuskiego prezydenta. Macron jako rozwiązanie kryzysu we Wspólnocie zaproponował budowanie Unii dwóch prędkości.

- Wydaje mi się, że te propozycje nie zostały przez Merkel zbyt ciepło przyjęte. Zobaczymy, jak następny kanclerz na to zareaguje. To jest dla nas zasadnicza sprawa, bo - jak wiadomo - Polska ma dokładnie odwrotną wizję integracji unijnej niż Macron. Jeśli Niemcy przechylą się w tę drugą stronę, będziemy mieli większy problem niż mamy w naszych relacjach z Brukselą - prognozuje prof. Dudek.

Jak zauważa ekspert, na zmiany w Niemczech nałożą się przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego i nowa Komisja Europejska, a także rozmowy brexitowe. - Wygląda na to, że Unia Europejska w dotychczasowym kształcie dobiega końca, a odejście Angeli Merkel jest kropką nad "i" zmian w Europie - podsumowuje.