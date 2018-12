Brytyjska premier Theresa May oceniła w środę, że rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych "nie byłoby w interesie narodowym". Wykluczyła także organizację drugiego referendum w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Zdjęcie W środę wieczór odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla Theresy May /AFP

Mimo rozpoczętego wczesnym rankiem wewnętrznego procesu kwestionującego jej przywództwo w Partii Konserwatywnej szefowa rządu wzięła udział w cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi w Izbie Gmin.

W swoim wystąpieniu May odrzuciła pytanie lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna o to, jakie ustępstwa udało jej się wynegocjować w trakcie wtorkowych spotkań z holenderskim premierem Markiem Ruttem, niemiecką kanclerz Angelą Merkel, szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.

Jak tłumaczyła, Corbyn "nie jest zainteresowany" wynikiem jej negocjacji. W jej ocenie opozycyjny polityk zapowiedział głosowanie przeciwko wypracowanemu przez nią porozumieniu niezależnie od ostatecznych ustaleń, bo jest zainteresowany jedynie interesem swojej partii.

"Wszystko, czego on chce to wywołanie chaosu w naszym społeczeństwie i wyrządzenie szkody naszej gospodarce" - ostrzegła May.

Głosowanie nie jest nad tym, kto poprowadzi partię do wyborów

Rzecznik brytyjskiej premier Theresy May ocenił w środę, że decyzja o wotum nieufności dla szefowej Partii Konserwatywnej "nie jest głosowaniem nad tym, kto poprowadzi partię do kolejnych wyborów, ale nad tym, czy zmiana lidera w tym momencie jest rozsądna".

Słowa rzecznika szefowej rządu są istotne w obliczu pojawiających się spekulacji, że wielu deputowanych Partii Konserwatywnej zaoferowało warunkowe poparcie dla May w wieczornym głosowaniu, jeśli jednocześnie zapowie swoje odejście z urzędu w pierwszej połowie przyszłego roku, po planowanym na marzec wyjściu kraju z Unii Europejskiej.

Wielu komentatorów spodziewa się, że premier mogłaby złożyć taką zapowiedź podczas zaplanowanego na 17 (18 czasu polskiego) spotkania z posłami przed rozpoczynającym się godzinę później głosowaniem nad jej przyszłością.

Rzecznik rządu zaprzeczył jednak, że szefowa rządu przekaże posłom konkretną datę swojego planowanego odejścia z urzędu.

Według telewizji BBC i tygodnika "Spectator" swoje publiczne poparcie dla obecnej liderki ugrupowania zapowiedziało ponad 158 posłów - a tyle głosów jest wymagane do jej zwycięstwa w wieczornym głosowaniu. Jak jednak zastrzeżono, deputowani będą podejmowali decyzję anonimowo, co sprawia, że publiczne deklaracje mogą odbiegać od realnej decyzji.

W razie porażki May będzie zmuszona ustąpić ze stanowiska, a Partia Konserwatywna rozpocznie proces wyboru jej następcy. Jeśli jednak wygra, to - zgodnie z partyjnymi przepisami - będzie nieusuwalna z pozycji liderki ugrupowania przez kolejne 12 miesięcy.