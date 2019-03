​Rada Krajowa Nowoczesnej przyjęła uchwałę programową na wybory do PE

Rada Krajowa Nowoczesnej przyjęła w sobotę uchwałę programową na wybory do PE, które mają być elementem minimum programowego Koalicji Europejskiej. Nowoczesna postuluje m.in. wejście do strefy euro, czy ustanowienie nowego mechanizmu do monitorowania naruszeń praw w krajach członkowskich UE.

Zdjęcie Politycy Nowoczesnej - przewodnicząca partii Katarzyna Lubnauer oraz Paweł Pudłowski i Paweł Rabiej podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Krajowej Nowoczesnej /Rafał Guz /PAP

W sobotę w Warszawie obradowała Rada Krajowa Nowoczesnej. Jak poinformowała na konferencji prasowej po posiedzeniu liderka partii Katarzyna Lubnauer, Rada podjęła ostateczną decyzję o wejściu do Koalicji Europejskiej, a także przyjęła uchwałę określającą podstawy programowe Nowoczesnej na wybory do Parlamentu Europejskiego, które - jak mówiła - mają być elementem minimum programowego Koalicji Europejskiej.

Reklama

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że jedną z najważniejszych kwestii dla jej partii jest to, by część przyjętych w sobotę elementów programowych trafiło do wspólnego programu Koalicji Europejskiej. "To są wybory europejskie, w związku z tym trzeba się skoncentrować na tym, jaką mamy wizję Europy, w jakim kierunku Europa ma iść" - mówiła Lubnauer. "Druga kwestia to jest to, że chcemy mieć reprezentantów we wszystkich okręgach - osoby, które pochodzą z Nowoczesnej, albo które są wspierane przez Nowoczesną, bo wyznają te same wartości - które możemy zaproponować naszym wyborcom, żeby ich poparli" - dodała.

"Chcemy Europy silnej, zdolnej i chętnej do działania, obecnej wszędzie tam, gdzie decydują się losy świata. Nasze gospodarki powinny stać się bardziej konkurencyjne, nasze instytucje - bardziej skuteczne, nasze zarządzanie migracjami - bardziej spójne, nasza zdolność do reagowania na scenie światowej - silniejsza, nasza wspólna odpowiedź na zmiany klimatu i przestępczość transgraniczną - skuteczniejsza" - oceniono w uchwale programowej Rady Krajowej.

Jakie cele obejmuje uchwała?

Nowoczesna chce wykorzystać szanse płynące z globalizacji w celu generowania wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Ponadto, jak wskazano w dokumencie, UE powinna promować wolny handel oraz tworzyć obowiązujące w nim standardy globalne, jednocześnie dbając o większą przejrzystość na wszystkich etapach procesu negocjacyjnego.

Zdaniem Nowoczesnej, integracja europejska będzie koncentrować się wokół strefy euro i to od przyjęcia wspólnej waluty zależeć będzie udział Polski w podejmowaniu wszystkich decyzji oraz pełna partycypacja w europejskim budżecie. "Uważamy, że powinno nastąpić to w możliwie szybkim terminie, pozwalającym dobrze przygotować polską gospodarkę, czyli do 2024 roku" - podkreślono.

Partia Katarzyny Lubnauer chce także wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez ułatwienia w tworzeniu miejsc pracy, w szczególności dla młodych, a także poprzez łatwiejszy dostęp do funduszy wspólnotowych dla nowych, innowacyjnych firm w Europie. "Unia Europejska powinna jako pierwsza stworzyć ramy prawne dla nowych technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych, które mogą wspomóc zarówno gospodarkę, jak i życie publiczne" - oceniono.

Potrzeba inwestycji w innowacje

Nowoczesna postuluje ponadto wzmocnienie naszej gospodarki opartej na wiedzy poprzez inwestycje w badania i innowacje oraz wyposażenie obywateli w umiejętności właściwe dla wyzwań XXI wieku, wypełniając międzypokoleniową lukę w umiejętnościach cyfrowych. "Osiągnięcie celu 3 proc. PKB Unii na badania i rozwój do roku 2020 oraz uproszczenie postępowań grantowych to klucz do zwiększenia naszej konkurencyjności i produktywności" - stwierdzono. "Unia Europejska musi inwestować w edukację i zbudować ramy prawne dla Europy cyfrowej, która ułatwi życie Polakom i innym obywatelom UE, rozwijając w pełni połączony rynek usług cyfrowych. Chcemy, aby kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim były całkowicie uznawane w innych" - dodano.

"Równe prawa i możliwości"

"Jesteśmy zdeterminowani, by promować równość płci, wzmocnić pozycję kobiet, aby każdy miał te same prawa i możliwości we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym w publicznych procesach decyzyjnych (...). Musimy promować równość i ochronę mniejszości, w tym społeczności LGBT'. W Europie nie może być miejsca dla mowy nienawiści, ani tym bardziej dla przestępstw z nienawiści. Tożsamości regionalne, w szczególności języki regionalnych, powinny znaleźć się pod szczególną ochroną UE" - zapisano w uchwale.

Zacieśnianie integracji europejskiej

Nowoczesna postuluje także budowę silnego europejskiego filaru NATO. "Oczekujemy, że Europa zwiększy zakres integracji w polityce obrony i bezpieczeństwa poprzez rozwiązania takie jak PESCO, Europejski Fundusz Obronny, przegląd CARD i Europejska Agencja Obrony" - podkreślono.

"Chcemy większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje, udzielając mu prawa inicjatywy prawodawczej, oraz większej przejrzystości negocjacji i głosowań w Radzie Europejskiej. Powinniśmy ustanowić nowy, skuteczny mechanizm, oprócz Artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, aby regularnie monitorować naruszenia praw podstawowych, wolności obywatelskich i zasad państwa prawa w krajach członkowskich UE" - głosi kolejna propozycja Nowoczesnej.

W uchwale Nowoczesnej znalazły się także postulaty związane z ochroną przyrody, walki ze smogiem, czy rozwiązywaniem problemów zmian klimatycznych.