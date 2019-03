Wiosna zarejestrowała komitet wyborczy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a w sobotę przedstawi "jedynki" na swoich listach. - Zrobimy im jesień średniowiecza - zapowiada Robert Biedroń.

Zdjęcie Robert Biedroń zainaugurował kampanię do PE /Piotr Molecki /East News

Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia - pod taką nazwą został zarejestrowany komitet nowej partii byłego prezydenta Słupska, która wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie Wiosna zapoczątkowała dziś kampanię, i rozpoczęła zbiórkę podpisów pod listami.

Wiosna coraz śmielej rozbudowuje też struktury. Jak przekonuje Biedroń, w każdym powiecie w Polsce są już przedstawiciele nowego ugrupowania.

- Do tej pory żadna partia nie potrafiła tego tak szybko zrobić - mówi.

Wiosna rozpoczęła kampanię wyborczą

Biedroń przedstawił troje pełnomocników - szefem sztabu wyborczego będzie wiceprezes partii dr Marcin Anaszewicz, pełnomocnikiem wyborczym Gabriela Morawska-Stanecka, a pełnomocnikiem finansowym Monika Gotlibowska.

- Dodajmy Europie skrzydeł. "Wiosna ludów" to nowa akcja, która ma zapoczątkować rewolucję, jeśli chodzi o frekwencję do PE. 75 proc. z nas nie idzie do tych wyborów. 26 maja chcemy mieć "wiosnę ludów" i tłumnie ruszyć do wyborów. Nie może być tak, że wysyłamy do PE ludzi, z których połowa nie zna języków, śpią na sali posiedzeń, a polska delegacja jest jedną z najsłabszych pod względem pracowitości - podkreśla Biedroń.

- Mamy dziś średniowiecze, jeśli chodzi o listy naszych konkurentów. Jałowe spory, prowadzone przez dwie wielkie partie polityczne, do niczego nie prowadzą. O czym oni w ogóle gadają? Czym się w ogóle zajmują? To kompletne bzdury, które nie mają nic wspólnego z dzisiejszą Europą. Wiosna zmieni to oblicze i zrobimy im jesień średniowiecza - zapowiada lider partii.

W sobotę, 23 marca, Biedroń przedstawi wszystkie "jedynki" w 13 okręgach wyborczych. Wcześniej, bo we wtorek, ma ogłosić jedną z twarzy kampanii. Prawdopodobnie będzie nią Joanna Scheuring-Wielgus z Partii Teraz!.

