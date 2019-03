Mirosław Piotrowski, Bogusław Rogalski, Marian Piłka i Stefan Hambura są wśród kandydatów KW Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi w wyborach do PE. Komitet stworzyły partie: Ruch Prawdziwa Europa, Prawica Rzeczypospolitej i Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

Zdjęcie Flaga Unii Europejskiej przed Parlamentem Europejskim; zdj. ilustracyjne /Iaroslav Danylchenko /123RF/PICSEL

Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi został zrejestrowany w czwartek. O oficjalnym rozpoczęciu kampanii przedstawiciele komitetu poinformowali w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie.

Reklama

"Chcemy, żeby katolicy i chrześcijanie od tej pory nie byli traktowani w Unii Europejskiej jak obywatele drugiej, bądź trzeciej kategorii. Chcemy działać na rzecz społeczeństwa polskiego - wzmacniać nasz głos i nie pozwolić na to, aby Unia Europejska nas ogrywała, aby podnosiła nam ceny prądu, bądź wpływała na nasze życie w sposób niekorzystny" - oświadczył lider Ruchu Prawdziwa Europa, europoseł Mirosław Piotrowski.

Prezes Prawicy RP Krzysztof Kawęcki przekonywał, że "katolicka opinia publiczna potrzebuje własnej, niezależnej reprezentacji także w życiu publicznym". Jego zdaniem, sojusz który stworzyli "da początek większej koalicji chrześcijańsko-narodowej" przed jesiennymi wyborami do parlamentu krajowego.

Kawęcki zapowiedział, że Komitet będzie chciał realizować postulaty związane m.in. z Konwencją Praw Rodziny, co - jak wyjaśnił - ma być "odpowiedzią dla genderowej ideologii wyrażonej w Konwencji Stambulskiej". Dodał, że koalicja opowiada się za Europą ojczyzn; chce też "pokazać alternatywę" wobec Europy federalistycznej, zmierzającej w kierunku "superpaństwa".

"Wartości chrześcijańskie są bardzo często ośmieszane"

Z kolei prezes ZChR Bogusław Rogalski zwrócił uwagę, że "wartości chrześcijańskie są bardzo często ośmieszane, spychane na margines, ale też zwalczane". Zapewnił, że sojusz trzech chrześcijańskich partii oprze swoje działania na czterech filarach: "bezkompromisowej obronie" życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zdecydowanej obronie rodziny i małżeństwa "rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny", "bezkompromisowemu przeciwstawieniu się" ideologii gender oraz przeciwstawianiu się "nowej islamizacji Europy".

"To będzie walka Dawida z Goliatem, ale przecież wszyscy wiemy, jak ona się zakończyła" - powiedział Rogalski.

Na listach wyborczych Komitetu będą m.in. Piotrowski na Lubelszczyźnie, Rogalski w Małopolsce i Świętokrzyskiem oraz wiceprezes Prawicy RP Marian Piłka na Mazowszu. Wystartują też poseł Jan Klawiter i wiceprezes Prawicy RP Bogusław Kiernicki. O głosy na Śląsku będzie zabiegał mec. Stefan Hambura.

Hambura zadeklarował, że jeżeli zostanie wybrany do PE, to nadal będzie zajmował się "sprawami polskich dzieci, które są odbierane polskim rodzicom" przez Jugendamty. Zaznaczył, że problem ten dotyczy nie tylko Niemiec, ale i innych państw, w tym Norwegii.

Piotrowski podkreślił, że oferta KW jest skierowana do wszystkich Polaków, którzy mogą głosować w wyborach do PE. "Naszym głównym postulatem jest cywilizacja życia, czyli ochrony życia w Unii Europejskiej, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Nie chcemy, aby krzykliwa mniejszość - także w Unii Europejskiej - narzucała prawa większości chrześcijańskiej" - oświadczył.

Na pytanie dziennikarzy, czy sojusz chce "uszczknąć kilka punktów procentowych" PiS, Piotrowski odpowiedział, że nie rozpatrują swojego startu w wyborach do PE w kategoriach "uszczknięcia" komukolwiek głosów wyborców. Jak dodał, jego komitet liczy głównie na tych, którzy najczęściej nie biorą udziału w wyborach do PE. "A to jest trzy czwarte społeczeństwa, i to do nich przede wszystkim skierowana jest nasza oferta, jednak także do wszystkich, którym na sercu leży nasz program, jaki dziś przedstawiamy" - powiedział Piotrowski.