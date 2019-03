Do 16 kwietnia ugrupowania polityczne mają czas na zebranie podpisów pod listami do Parlamentu Europejskiego. To test szczególnie dla małych partii i ruchów. Największa niepewność towarzyszy działaczom Kukiz’15 - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita".

Gazeta pochyla się nad sytuacją w strukturach najmniejszych ugrupowań. Zdaniem "Rz", najbardziej niepewna sytuacja występuje w Kukiz’15. Ze struktur, zdaniem gazety, płyną bowiem sprzeczne informacje.

Część struktur zapewnia, że podpisy są zbierane systematycznie i ruch nie będzie miał problemu z ich wymaganą liczbą. Gazeta punktuje jednak, że Kukiz nie przedstawił jeszcze swoich "jedynek" do PE, a w stolicy pojawiają się pogłoski, że na działaczy ruchu otwarte jest PiS.

Brak list Kukiz’15 nie wygląda dobrze na tle innych małych ugrupowań. "Rz" przytacza przykład Konfederacji - czyli sojuszu Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna, Kai Godek, Liroya, Marka Jakubiaka i Ruchu Narodowego, która sukcesywnie prezentuje swoich reprezentantów. Konfederacja ma już także zebrane podpisy.

W terenie podpisy zbiera również Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego. Jego zapleczem są Bezpartyjni Samorządowcy, w przeszłości wspierający Pawła Kukiza. Swoje podpisy zbiera także Wiosna Roberta Biedronia, która "zbliża się" do wymaganej liczby i koalicja Lewica Razem, która "ma połowę podpisów" - czytamy.

