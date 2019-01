Salvini chce zbudować nową UE? Przyjeżdża do Kaczyńskiego

Matteo Salvini rozpoczyna walkę o stworzenie nowego bloku przed wyborami do PE. Za kilka dni spotka się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. "Spotkanie prezesa Kaczyńskiego z wicepremierem Salvinim będzie służyło wymianie poglądów, jak powinna funkcjonować Unia Europejska" - powiedział Jacek Sasin.

O planowanym spotkaniu prezesa PiS z szefem MSW Włoch jako pierwsza poinformowała w czwartek włoska "La Repubblica". Według gazety celem spotkania jest zainicjowanie sojuszu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek potwierdziła, że 9 stycznia w Warszawie odbędzie się takie spotkanie. "Tematem rozmów - sprawy interesujące dla obydwu stron - zarówno polskiej, jak i włoskiej" - powiedziała. Nie potwierdziła jednak, że rozmowy dotyczyć mają tematów związanych z wyborami do PE.

Sasin został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, jaki jest cel spotkania Kaczyński-Salvini, odpowiedział: "Celem jest rozmowa, dyskusja, wymiana poglądów". "My nie zakładamy w tej chwili na pewno tego, że to spotkanie ma przynieść jakiś określony cel, jakieś porozumienie, dojście do jakiejś wspólnej konkluzji i będzie to pierwsze spotkanie obu polityków" - dodał.

Jak zaznaczył, wielu polityków, którzy przyjeżdżają do Polski, spotyka się z prezesem PiS. "To spotkanie będzie służyło wymianie poglądów, szczególnie na to, jak powinna funkcjonować Unia Europejska" - dodał. Na stwierdzenie dziennikarzy, że Salvini nie lubi UE, Sasin odpowiedział: "nie wiem skąd taka ocena, że nie lubi". "Na pewno z panem Matteo Salvinim dzielą nas pewne różnice poglądów, co do tego nie ma wątpliwości, ale to nigdy nie jest tak, że politycy się w 100 procentach we wszystkim zgadzają" - stwierdził.

Podkreślił także, że PiS nie może się zaliczać do grona eurosceptyków. Przyznał także, że drugą kwestią, która dzieli PiS od Salviniego, jest stosunek do Rosji.

Szef MSW Włoch, wicepremier Matteo Salvini podczas wizyty 9 stycznia w Warszawie spotka się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim - poinformowało w piątek włoskie MSW. W komunikacie, przytoczonym przez agencję ANSA, napisano, że Salvini spotka się też z włoskimi przedsiębiorcami w ambasadzie Włoch w Warszawie.

Dwie poufne misje

Lewicowy włoski dziennik podał, że zorganizowanie spotkania z prezesem PiS nie było łatwe; aby do niego doszło, do Warszawy dwa razy udała się z poufną misją delegacja Ligi, której liderem jest Matteo Salvini. Przypomina się zarazem, że szef włoskiego MSW uważany jest za "zbyt bliskiego przyjaciela Moskwy".

Według gazety, podróż przywódcy Ligi do Warszawy będzie miała też charakter gospodarczy. W tym kontekście przypomina się, że w Polsce siedziby ma 3500 włoskich firm. Ale cel tej wizyty - zaznacza gazeta - jest przede wszystkim polityczny i ma związek z majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz możliwością powołania wspólnej grupy, w której znalazłyby się PiS oraz Liga i inne siły prawicy. Obaj liderzy - dodaje - "mówią tym samym językiem w kwestii zamknięcia granic przed napływem migracyjnym".



Tymczasem korespondent "Deutsche Welle" Tomasz Bielecki twierdzi z kolei, że wicepremier Włoch chce wciągnąć Prawo i Sprawiedliwość do nowej unijnej międzynarodówki. W tej grupie miałoby się znaleźć francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen oraz holenderska Partia Wolność Geerta Wildersa. Co ciekawe wstąpienia do nowego projektu miał odmówić premier Węgier Viktor Orban.