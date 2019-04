Schetyna: Grozi nam zabranie środków europejskich

"Dzisiaj nie ma szansy na to, żeby Polska siedziała przy głównym stole w UE i żebyśmy mogli mieć przekonanie, że nasz głos jest słuchany" - mówił w niedzielę w Opolu lider PO Grzegorz Schetyna. "Obecnie grozi nam zabranie środków europejskich za łamanie praworządności i europejskich zasad" - wskazał. "W maju Polacy udowodnią przynależność do zachodniej cywilizacji europejskiej, głosując na drużynę Koalicji Europejskiej" - dodał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Schetyna mówił - podczas konwencji wyborczej okręgu dolnośląsko-opolskiego Koalicji Europejskiej - że Polska w ciągu 30 lat osiągnęła bardzo wiele i otrzymała miano "prymusa Europy". Pytał, w jakim miejscu nasz kraj jest obecnie.

"Dzisiaj jesteśmy na etapie utraty tego wszystkie, co budowały pokolenia polityczne przed nami. Po 1989 r. każda kadencja każdego rządu, każda kadencja Sejmu ułatwiała i otwierała nam możliwość dojścia do bezpiecznej drogi do NATO i Unii Europejskiej. Ale dzisiaj jesteśmy w innym miejscu - dzisiaj to wszystko, co zostało zbudowane tracimy" - stwierdził lider PO.

Według niego tracimy m.in. wpływ na budżetu Unii Europejskiej. "Dzisiaj możemy tylko wspominać, jak nasi negocjatorzy - najpierw Jarosław Kalinowski, Leszek Miller wtedy, kiedy przystępowaliśmy do UE, a później Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht walczyli o budżet dla Polski" - wskazał.

Jak ocenił, ten sukces nie ma kontynuatorów. "Nie ma szansy na to, żebyśmy dzisiaj mogli - tak jak wtedy - siedzieć przy głównym stole, mieć przekonanie, że w Brukseli, w Berlinie i w Paryżu, we wszystkich stolicach naszego kontynentu, to właśnie tam nasz głos jest słuchany (...) i UE nie decyduje bez polskiego głosu" - zaznaczył Schetyna.

Jego zdaniem, dzisiaj tego nie ma. "Dzisiaj to, co nam grozi, to zabranie środków europejskich za łamanie praworządności, za brak szacunku dla konstytucji, za łamanie europejskich zasad i prawa" - podkreślił lider PO.

Schetyna podkreślił również, że Opolszczyzna jest przykładem nowoczesnego patriotyzmu. "Tego, co powinno nas uczyć i co jest symbolem UE - być koło siebie, współpracować, tworzyć wspólnotę, różnić się ale chcieć być razem, szukać nowych celów i wspólnie je realizować" - mówił. Wskazał, że m.in. takie wartości przyświecały powstaniu Koalicji Europejskiej.

"Antyeuropejskie akcenty polityki rządu PiS"

W swym wystąpieniu Schetyna zwracał uwagę na "antyeuropejską" politykę PiS, która powoduje, że pojawiają się groźby wykluczenia Polski ze strefy Schengen.

"Co będzie dalej, w jaki sposób antyeuropejskie akcenty polityki rządu PiS będą wpływać na osłabienie naszej pozycji? Dlatego jesteśmy razem, dlatego powołaliśmy Koalicję Europejską" - powiedział.

Koalicja powstała, mówił, "by wygrać te wybory" i by budżet UE był "jak najlepszy dla Polski".

"W tej propozycji, która jest na stole, wiemy, że to jest 25 mld euro mniej. To są te wymierne straty, wynikające z tej polityki, z polityki antyeuropejskiej, antydemokratycznej, z polityki rządu PiS" - przekonywał.

Mówił też o kilku kandydatach, którzy są na dolnośląskich listach KE. Wspomniał m.in. o Janinie Ochojskiej, która jest "kobietą symbolem". "Ona pokazuje, jak bardzo różni się lista KE od list PiS i od PiS" - mówił Schetyna.

Rywalką Janiny Ochojskiej jest bowiem Anna Zalewska, która jest "symbolem zniszczenia i deformy szkoły, nie tak jak Janka Ochojska budująca szkoły w całym świecie, w miejscach, gdzie te szkoły są naprawdę potrzebne".

"Janina Ochojska budowała szkoły w najtrudniejszych miejscach na świecie, a Anna Zalewska je niszczy" - powiedział. W nagrodę za niszczenie polskich szkół, dodał, "prezes Kaczyński wysyła ją do Brukseli". "Nie pozwolimy na to" - powiedział lider PO.

Schetyna mówił też o Andrzeju Bule, Jarosławie Dudzie, a także o Władysławie Kozakiewiczu, który "jest osobą symboliczną dla nas wszystkich". Złotym medalem w lipcu 1980 r. - w okresie, gdy w Polsce zaczynały się strajki - pokazał, że "polski sukces w Moskwie smakuje najlepiej". Tym bardziej, że obok złotego medalu "był ten wielki gest".

"Polska musi budować jedność w różnorodności"

"W maju Polacy udowodnią przynależność do zachodniej cywilizacji europejskiej, głosując na drużynę Koalicji Europejskiej, która zachowuje swoje różnice, ale znalazła wspólny mianownik - utrzymanie Polski w Europie" - powiedział w niedzielę w Opolu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL przekonywał, że "Polska musi budować jedność w różnorodności, silną różnymi wartościami, poglądami i wrażliwościami"; podkreślał, że przykładem takiego działania jest stworzenie Koalicji Europejskiej.

"Ona powstała nie przeciw komuś, ale dla czegoś - dla silnej Polski w Europie, Polski, która ma znaczenie i rozdaje karty, a nie jest lokajem, który czeka w przedpokoju, dla Polski, która nie jest czarną owcą w oślej ławce, Polski, która daje nadzieję na lepszą Europę i lepsze życie naszych mieszkańców" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że działacze skupieni w KE mają na koncie duże osiągnięcia: m.in. doprowadzenie Polski do UE i NATO oraz wynegocjowanie największych dotąd pieniędzy dla naszego kraju z unijnego budżetu. "To jest miara naszej wiarygodności, naszej skuteczności" - podkreślił.

"Bo my szukamy przyjaciół, a nie wskazujemy wrogów, my zawieramy sojusze, a nie wywołujemy konflikty, my jesteśmy w Europie skuteczni. W czasie najbliższych wyborów możemy ich wybrać, albo tych, którzy machają szabelką, wojują i wykrzykują, tu w Polsce są bardzo odważni, ale jak przyjdzie co do czego to jadą do Brukseli, spuszczają głowę, bo nie mają nic do powiedzenia, albo psioczą - na opozycję, na demokrację, psioczą na to wszystko, co jest związane z poczuciem wolności i europejskości Polski i Polaków" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił, "bycie patriotą nie jest w żadnej mierze przeciwstawne byciu Europejczykiem, a dziś polską racją stanu jest silna Polska w silnej Europie". Według Lidera PSL, Europa powinna być "europejską wspólnotą narodów, ale nie wspólnotą narodowych egoizmów".

"W maju w najbardziej demokratyczny sposób udowodnimy naszą przynależność do zachodniej cywilizacji europejskiej, możemy to zrobić idąc z taką wspólną drużyną, która zachowuje swoje różnice, ale znalazła wspólny mianownik - utrzymanie Polski w Europie" - mówił Kosiniak-Kamysz. Przekonywał, że aby tak się stało, KE musi wygrać wybory do PE oraz jesienne wybory parlamentarne.