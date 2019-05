Schetyna: Kolejne podmioty dołączą do Koalicji Europejskiej

Koalicja Europejska rozszerzy się o nowe podmioty; prezentacja partii i środowisk, które wesprą ten projekt jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, nastąpi w przyszłym tygodniu - poinformował lider PO Grzegorz Schetyna.

O planach rozszerzenia Koalicji Europejskiej o nowe podmioty Schetyna poinformował podczas piątkowej debaty z amerykańskim historykiem Timothy Snyderem. Koalicję - projekt powołany pod koniec lutego na majowe wybory do Parlamentu Europejskiego - współtworzą: PO, PSL, SLD, Nowoczesna oraz Zieloni.



Później w rozmowie z dziennikarzami Schetyna wyjaśnił, że rozmawia z kolejnymi środowiskami i partiami politycznymi, które miałyby wesprzeć Koalicję, jeszcze przed wyborami do PE, a później być może też w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

"Rozmawiamy ze środowiskami, partiami politycznymi (...) Mamy wielu chętnych do wspierania programu Koalicji Europejskiej w tej kampanii. Liczymy też na następne kroki i aktywności przed wyborami parlamentarnymi. Będziemy to przedstawiać w przyszłym tygodniu" - powiedział lider PO.

Dodał, że Koalicji Europejskiej zależy na wsparciu "tych wszystkich aktywnych, którzy chcą się zaangażować, wiedzą jak ważna jest ta kampania i te wybory". "Jesteśmy dobrej myśli, że będziemy mogli przedstawić szerszy skład naszej politycznej rodziny" - zaznaczył szef Platformy.

Wyraził przekonanie, że nowe partie i środowiska będą współtworzyć koalicję na jesienne wybory parlamentarne.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja; Polacy wybiorą w nich 52 polskich eurodeputowanych.