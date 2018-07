Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ordynację wyborczą do PE

Sejm uchwalił w piątek ustawę dot. zmian w ordynacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którą każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Za uchwaleniem ustawy autorstwa posłów PiS było 231 posłów, 198 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Obecnie nie ma określonej liczby europosłów wybieranych w konkretnym okręgu; głosowanie w wyborach do PE odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

Nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy.