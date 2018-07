Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego do PE

Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do PE. Według nowych przepisów, każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

Zdjęcie Posiedzenie Senatu /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Za przyjęciem noweli bez poprawek opowiedziało się 60 senatorów, 27 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 13 okręgów - jeden okręg obejmuje obszar jednego lub więcej województw albo część województwa. Obecnie nie ma określonej liczby europosłów wybieranych w konkretnym okręgu.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego w wyborach do europarlamentu każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - wybieranych z niego europosłów.

Według senackiego Biura Legislacyjnego, ws. projektu zmian w ordynacji wyborczej do PE, zawarty w niej podział na okręgi wyborcze "spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad 3-krotnie, unijne maksimum 5 proc.". "W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5 proc. Tyle głosu w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, żeby uzyskać mandat" - wskazali senaccy legislatorzy.