Rada Krajowa SLD zatwierdziła w piątek kandydatów Sojuszu do Parlamentu Europejskiego, którzy znajdą się na listach Koalicji Europejskiej. Będą to m.in. byli premierzy: Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz i Marek Belka oraz wiceszef PE Bogusław Liberadzki.

"Jedynki" SLD do PE 1 3 były premier, były marszałek Sejmu i były szef dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz będzie "jedynką" w okręgu warszawskim Autor zdjęcia: Marian Zubrzycki Źródło: Agencja FORUM 3

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty poinformował w niedzielę na konferencji prasowej, że b. premier, b. marszałek Sejmu i b. szef dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz, b. premier i b. prezes NBP Marek Belka oraz wiceprzewodniczący PE obecnej kadencji Bogusław Liberadzki, mają otrzymać "jedynki" odpowiednio w okręgu warszawskim, łódzkim i zachodniopomorsko-lubuskim. Z drugiego miejsca na wielkopolskiej liście Koalicji Europejskiej ma ponadto wystartować b. premier Leszek Miller.



"Miałem taką nadzieję, żeby w wyborach do europarlamentu wystartowało trzech premierów, którzy pełnili tę funkcję z rekomendacji SLD i - ta-dam - stało się; jesteśmy znowu razem" - powiedział Czarzasty.

Reklama

"Uważamy, że w tej chwili do europarlamentu powinni startować ludzie najpoważniejsi, najrozsądniejsi, bo trzeba ratować i Polskę w Unii Europejskiej, i Unię Europejską" - dodał.

Łącznie na listach Koalicji Europejskiej ma znaleźć się 15 polityków zarekomendowanych przez SLD, w tym trzech na pierwszych miejscach, trzech na drugich i sześciu na trzecich.

W okręgu kujawsko-pomorskim na drugim miejscu znajdzie się europoseł SLD, b. wiceszef MON Janusz Zemke. W okręgu śląskim "dwójką" na liście Koalicji Europejskiej będzie z kolei radny śląskiego sejmiku, wiceszef Sojuszu i lider regionalnych struktur partii na Śląsku Marek Balt.

Trzecie miejsca uzyskali: wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński (okręg podkarpacki), wiceprzewodniczący SLD i lider świętokrzyskich struktur tego ugrupowania, b. europoseł Andrzej Szejna (okręg małopolsko-świętokrzyski), b. posłanka Sojuszu, wdowa po polityku tej partii i b. szefie MON Jerzym Szmajdzińskim Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (okręg dolnośląsko-opolski), b. senator, szef warmińsko-mazurskich struktur SLD Władysław Mańkut (okręg warmińsko-mazurski), radny lubelskiego sejmiku i ordynator oddziału neonatologii szpitala wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Riad Haidar (okręg lubelski) oraz b. wiceminister skarbu Ireneusz Sitarski (okręg mazowiecki).

Ponadto w okręgu pomorskim na miejscu czwartym znajdzie się jedna z liderek Inicjatywy Feministycznej Elżbieta Jachlewska, która w ubiegłorocznych wyborach samorządowych ubiegała się o fotel prezydenta Gdańska (z ramienia komitetu Lepszy Gdańsk), uzyskując czwarty wynik wyborczy. Z kolei z dziewiątego miejsca do PE kandydować ma Jolanta Kalinowska (Socjaldemokracja Polska).

W okręgu łódzkim oprócz Marka Belki, który znajdzie się na czele listy, z piątego miejsca wystartuje natomiast Aleksandra Stasiak.

"To jest ekipa lewicowa, która szła różnymi drogami, ale ekipa, która się zawsze szanowała i współpracowała ze sobą (...), która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, która dała naszemu krajowi konstytucję. To jest ekipa z której jestem dumny i będziemy walczyli. Jak jesteśmy razem, zawsze zwyciężamy" - podkreślił Czarzasty.

Jak zaznaczył, decyzja Rady Krajowej zatwierdzająca kandydatury SLD do europarlamentu była jednomyślna.

Odnosząc się do formuły Koalicji Europejskiej, lider Sojuszu akcentował jednocześnie, że partnerów łączy walka o Europę i obecność Polski w UE, natomiast wiele innych spraw ich różni i każdy z koalicjantów zachowuje swoją podmiotowość i programową odrębność.

"Ale Polacy i Polki jednoczyli się w wielkich sprawach - w sprawie okrągłego stołu, w sprawie wejścia Polski do UE (...); jesteśmy inni, ale jesteśmy mądrzy - w związku z tym żeśmy się dogadali" - wskazał Czarzasty.

Zdaniem Włodzimierza Cimoszewicza w przyszłym europarlamencie powinna odbyć się dyskusja nad przyszłością UE. "W moim przekonaniu powinna być wzmocniona polityka zagraniczna tej wspólnoty" - oświadczył.

Marek Belka akcentował z kolei, że w najbliższych miesiącach z udziałem eurodeputowanych toczyć się będą negocjacje w sprawie przyszłego wieloletniego unijnego budżetu.

"Będziemy, działając we frakcji Socjalistów i Demokratów, ale współpracując z naszymi kolegami działającymi w innych frakcjach, starać się o jak najlepsze rozwiązania dla Polski" - dodał.

Koalicję Europejską, która powstała w drugiej połowie lutego, współtworzą obok SLD: PO, PSL, Nowoczesna i Zieloni. W wyborach do PE jest 13 okręgów wyborczych. W wyniku negocjacji pomiędzy koalicjantami PO ma obsadzić siedem "jedynek", a po trzy otrzymali przedstawiciele PSL i SLD.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych.