​Sondaż IBSP: Koalicja Europejska z dużą przewagą nad PiS

10 punktów procentowych - o tyle Koalicja Europejska wyprzedziła PiS w najnowszym sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych (IBSP) dla "Newsweeka" i RadioZet.pl. Zdaniem "Newsweeka", czas przeprowadzenia badania sugeruje, że wpływ na tak duży spadek PiS może mieć emisja filmu braci Sekielskich.

Zdjęcie Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Marek Suski podczas posiedzenia Sejmu /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Film braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w polskim Kościele udostępniono na YouTube w sobotę. Sondaż poparcia ugrupowań został przeprowadzony kilka dni później - w dniach 14-16 maja.

Jak wynika z sondażu IBSP, w wyborach do PE wygrywa Koalicja Europejska, zdobywając 43,6 proc. głosów. Na PiS chce zagłosować 33 proc. wyborców, co oznacza spadek o 6 punktów procentowych w stosunku do badania Instytutu sprzed tygodnia.

Na trzecim miejscu znalazła się partia Roberta Biedronia Wiosna z wynikiem na poziomie 9,1 proc. Następne miejsce zdobywa Konfederacja z wynikiem 6,9 proc.

Progu wyborczego (5 proc.), nie przekroczyły m.in.: Kukiz’15 (4,9 proc.) i Lewica (2,2 proc.).

Według badania, frekwencja wyniesie ok. 50 proc. uprawnionych do głosowania Polaków.

Zdaniem, cytowanego przez "Newsweek", Łukasza Pawłowskiego z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, do której należy IBSP, tąpniecie w poparciu dla PiS to efekt filmu braci Sekielskich.

"Zauważamy, że wśród wyborców, którzy deklarują swoje poglądy jako "raczej prawicowe" część głosów PiS straciło na rzecz Konfederacji, a także w pewnym zakresie na rzecz Kukiz’15. Największe spadki zauważa się w grupie wyborców, którzy nie są blisko związani z Kościołem. Tu ewidentnie odpływ związany jest z tematem afery wśród księży i działa na korzyść Koalicji Europejskiej" - analizuje ekspert.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 14-16 maja metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1008 dorosłych Polaków.