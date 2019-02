Sondaż IPSOS: Koalicja Europejska dogoniła PiS

Koalicja Europejska i PiS remisują w wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika z sondażu IPSOS dla OKO.press. Oba ugrupowania zdobyłyby po 19 mandatów. Gdyby jednak wyniki sondażu przełożyć na wybory do Sejmu, to KE i Wiosna mogłyby utworzyć koalicję większościową.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka, Grzegorz Schetyna, Rafał Trzaskowski /Piotr Molecki /East News

Procentowo poparcie dla PiS i i Koalicji Europejskiej (w składzie PO, N, SLD, PSL) w sondażu dla OKO.press jest prawie takie samo, różnica mieści się w granicy błędu statystycznego. KE cieszy się poparciem 33,2 proc. a PiS - 33,9.



Trzecie miejsce zajęła Wiosna z 12 proc. Próg 5 proc. przekraczają jeszcze Kukiz'15 (7,9 proc.) i KORWiN razem z Ruchem Narodowym (6,1). Takie wyniki przekładają się na: 19 mandatów dla PiS, 19 dla KE, 7 dla Wiosny, 4 dla Kukiz’15 i 3 dla KORWiN.

Gdyby wyniki sondażu przełożyć na wybory do Sejmu, to KE i Wiosna mogłyby utworzyć koalicję większościową. Zdobyłyby 232 mandatów, co oznaczałoby sporą przewagę - 48 mandatów - nad PiS - informuje OKO.press.



W sondażu przebadany został także wariant, w którym wszystkie ugrupowania startują osobno. Wtedy PiS zdobędzie 35 proc., PO - 24,0 proc., Wiosna - 11,9 proc., Kukiz’15 - 7,4 proc., KORWiN wraz z RN - 5,94 proc.