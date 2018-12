Serwis OKO.press opublikował wyniki sondażu poparcia IPSOS dla ugrupowań przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Jak wynika z sondażu, wybory do europarlamentu wygrałoby PiS z wynikiem 37 proc. OKO.press komentuje, że choć poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego spadło do poziomu z czerwca 2017 roku, to jednak PiS nie traci na wejściu do gry Tadeusza Rydzyka.

Koalicja Obywatelska może liczyć na 26 proc. poparcia.

Na podium znalazła się również bezimienna jeszcze partia Roberta Biedronia (8 proc.). Kukiz'15 może liczyć na 6 proc, a SLD i PSL na niecałe 5 proc.

Ruch Prawdziwa Europa, czyli ugrupowanie Rydzyka, w sondażu nie otrzymał 1 proc.

