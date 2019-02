Jak oceniasz działania Unii Europejskiej w celu zażegnania kryzysu migracyjnego?

Zdjęcie Na zdjęciu migranci w porcie Algeciras w Hiszpanii /AFP

W 2015 roku rozpoczął się kryzys migracyjny, którym przez kolejne miesiące żyła Europa. Nieuregulowana migracja okazała się problemem, z którym państwa członkowskie Unii Europejskiej nie potrafiły sobie szybko poradzić. Dziś sytuacja wygląda spokojniej, choć jak mówi rzeczniczka prasowa agencji Frontex, "czujnym trzeba pozostać zawsze".

Reklama

Podpisanie umowy z Turcją, a także kwestia relokacji uchodźców - to jedne z najgłośniejszych działań Unii Europejskiej w obliczu kryzysu migracyjnego. UE zwiększyła też uprawnienia agencji Frontex, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która dziś posiada lepsze instrumenty do przeciwstawienia się kryzysowi migracyjnemu. Czy wobec tego UE zrobiła wszystko co możliwe, by zażegnać kryzys migracyjny?

Zachęcamy do odpowiedzi na pytanie: Jak oceniasz działania Unii Europejskiej w celu zażegnania kryzysu migracyjnego?