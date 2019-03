"Przyjęłam zaproszenie Roberta Biedronia do pracy w Wiośnie. Jestem gotowa na start zarówno w wyborach europejskich, jak i parlamentarnych" - powiedziała PAP była zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Sylwia Spurek, która z końcem lutego zrezygnowała z pełnionej funkcji.

Zdjęcie Sylwia Spurek /fot. Krzysztof Zuczkowski /Agencja FORUM

"Stało się, podjęłam decyzję: zrezygnowałam z funkcji zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i przyjęłam zaproszenie Roberta Biedronia do pracy w Wiośnie - do tworzenia jej programu i do wspólnego działania w celu zmiany świata na lepszy" - oświadczyła Spurek w rozmowie z PAP.

Sylwia Spurek jest z zawodu radczynią prawną i legislatorką. Doktorat poświęciła zagadnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zastępczynią RPO Adama Bodnara była od 2015 r. Wcześniej, w latach 2002-2015 pełniła różne funkcje w KPRM w ramach służby cywilnej. W latach 2002-2005 pracowała jako prawniczka w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Od 1999 r. Spurek jest zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Była stypendystką Legal Fellowship Program i uczestniczką zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York. Jest także współzałożycielką Fundacji Klinika Rządzenia.

Prywatnie Spurek jest partnerką Marcina Anaszewicza, wiceprezesa Wiosny i najbliższego współpracownika Biedronia.

"Uznałam, że to najwyższy czas, żeby wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie w innej roli - roli politycznej. Pewnych spraw, jak bym się nie starała, nie da się załatwić z zewnątrz. Konieczne jest wejście do polityki i próba bezpośredniego wpływu na kształtowanie prawa i polityk publicznych" - mówiła.

Ekspertka przyznała jednocześnie, że decyzja o odejściu z biura RPO była dla niej "bardzo trudna" ze względu na doskonałą współpracę z Adamem Bodnarem. "To było nieustające wsparcie, ale też nieustające wyzwania; ogromnie szanuję pana rzecznika Bodnara i czuję się zaszczycona, że mogłam z nim współpracować przez te 3,5 roku" - podkreśliła.

Była zastępczyni RPO wyjaśniła też, że zdecydowała się na związanie się z Wiosną, ponieważ zna jej lidera Roberta Biedronia od 17 lat i podziela jego wartości, takie jak: równość, solidarność czy sprawne państwo. "Ten wybór był oczywisty" - dodała.

Pytana, jak widzi swoją rolę w projekcie politycznym byłego prezydenta Słupska, Spurek poinformowała, że Biedroń zaproponował jej, aby stanęła na czele zespołu doradców ds. polityki społecznej.

"Będziemy w ramach tego zespołu przygotowywać pakiet ustaw dot. m.in. praw osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, praw kobiet czy ochrony zdrowia" - zapowiedziała. Jak zaznaczyła, pakiet ten ma być gotowy "na pierwszy dzień Wiosny w Sejmie".

Spurek wyraziła również nadzieję, że decydując w połowie marca o kształcie list wyborczych Wiosny, Robert Biedroń będzie brał pod uwagę jej kandydaturę. Jak dodała, jest gotowa stanąć zarówno do wyborów europejskich, jak i do jesiennych wyborów do parlamentu krajowego. "Jestem gotowa wziąć na siebie to wyzwanie. Myślę, że każdy, kto podejmuje decyzję o wejściu do polityki, musi być gotowy też do kandydowania" - powiedziała.