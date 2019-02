Władysław Teofil Bartoszewski, syn prof. Władysława Bartoszewskiego, wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Będzie reprezentantem PSL.

Zdjęcie Władysław Teofil Bartoszewski /Grzegorz Banaszak /Reporter

Kandydatura ma zostać oficjalnie ogłoszona w ciągu najbliższych dwóch tygodni.



"Popieram to, by Polska była reprezentowana w Europie w sposób silny merytorycznie. Nie jestem zawodowym politykiem, ale miałem karierę zawodową w rozmaitych obszarach: finansów, energetyki, cyberbezpieczeństwa. Poruszałem się w wielu krajach europejskich i USA, dlatego wiem, co jest nam potrzebne" - mówił Bartoszewski w Sejmie.

Poseł PSL Piotr Zgorzelski zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że Bartoszewski będzie się ubiegał o mandat z Warszawy.



Władysław Teofil Bartoszewski jest historykiem i doktorem antropologii. Wykładał na Oxfordzie, pracował m.in. w Credit Suisse i w PGE Domu Maklerskim. Od 2014 roku jest wiceprezesem w spółce Exatel.