Szczerski: Prezydenci V4 zgodzili się, że UE nadmiernie ingeruje w sprawy wewnętrzne m.in. Polski

Prezydenci państw V4 podczas szczytu na Słowacji podkreślali, że jednym z mankamentów współczesnej integracji europejskiej jest nadmierna ingerencja instytucji UE w politykę wewnętrzną państw członkowskich, m.in. Polski i Węgier - powiedział w czwartek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Zdjęcie Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski /Leszek Szymański /PAP Czy zgadzasz się ze słowami, że instytucje europejskie nadmiernie ingerują w politykę wewnętrzną Polski? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy zgadzasz się ze słowami, że instytucje europejskie nadmiernie ingerują w politykę wewnętrzną Polski? Tak 78% Nie 22%

głosów: 244

Jak podkreślił, jako beneficjenci jedności UE oraz przedstawiciele bardzo proeuropejskich społeczeństw głowy państw Grupy Wyszehradzkiej mają "prawo i obowiązek" mówić o tym, co uważają za mankamenty współczesnej integracji europejskiej.



"Jednym z takich mankamentów, które wszyscy podkreślali, jest nadmierna ingerencja instytucji europejskich w politykę wewnętrzną państw członkowskich, także wszyscy wspólnie mówili o takich przykładach, jak właśnie ingerencja instytucji europejskich w sytuację na Węgrzech czy w Polsce" - mówił prezydencki minister.

Reklama

Ingerencja ta ma - według niego - charakter pozatraktatowy i "powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją, w której instytucje same tworzą dla siebie kompetencje".

"To jest coś, co powoduje, że Europa traci tę podstawę, która była u jej zarania, czyli że wszystko to, co dzieje się w Europie, dzieje się za zgodą państw, na rzecz narodów europejskich i przy szanowaniu ich politycznych wyborów, przy szanowaniu ich politycznych opinii" - dodał Szczerski.