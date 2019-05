- W ostatnim czasie Polska zaznaczyła mocno swoje zdolności integrowania państw UE wokół swoich interesów - mówił podczas spotkania z mediami, jeszcze przed wylotem na Nieformalnym Szczycie Szefów Państw i Rządów Unii Europejskiej w Sybinie (Rumunia) premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przed wylotem do Rumunii / Radek Pietruszka /PAP

Chodzi nie tylko o odbudowę Grypy Wyszehradzkiej, która w ostatnich latach spotyka się regularnie i reprezentuje wspólne stanowisko w wielu sprawach na kolejnych szczytach UE. Premier przypomniał także, że w gronie 13 państw UE została podpisana w Warszawie "deklaracja warszawska" (1 maja, podczas szczytu zorganizowanego z okazji 15-lecie przystąpienia Polski do UE), która służy interesom Polski. - Prawie połowa państw UE, która spotkała się w warszawie będzie broniła tych interesów w Rumunii - zapewnił.

- Szczyt w Rumunii będzie okazją do przedyskutowania strategii dla UE na najbliższe lata - dodał.

Wizja UE według Morawieckiego

Kilka dni temu szef polskiego rządu przedstawił swoją wizję UE na łamach "Politico". Składało się na nią kilka punktów. - Po pierwsza, więcej wspólnego rynku, a mniej protekcjonizmu. Mniej deficytu demokratycznego, więcej roli parlamentów narodowych - przypomniał Morawiecki. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo i innowacje (głównie w kontekście promocji nowych rozwiązań i wzmocnienia konkurencyjności UE w starciu z takimi gospodarkami jak USA, Chiny czy Indie. - Proponujemy, żeby było jak najmniej nierówności. To kolejna nasza propozycja - bowiem nierówności nie budują dobrej płaszczyzny do współpracy i budowania coraz wyższego poziomu konkurencyjności UE - mówił Morawiecki.

- Będziemy dyskutować również sprawy związane z przyszłym budżetem unijnym. Polska staje w jednoznacznym stanowisku, że fundusze na dopłaty dla rolników, na wspólną politykę rolną i politykę spójności nie mogą ucierpieć w kolejnej perspektywie, pomimo że zgadzamy się z tym, że więcej środków trzeba przeznaczyć na innowacyjność i obronność - tłumaczył szef polskiego rządu.

"Wierzę w to, że uda nam się porozumieć"

W opinii premiera Polska ma dzisiaj silną pozycję startową przed - dopiero mającymi ruszyć na poważnie - negocjacjami o przyszłej perspektywie finansowej. Zwrócił uwagę, że poza Grupą Wyszehradzką, na sile zyskała również Grupy Przyjaciół Spójności. - To 15 państw UE, które będą w ramach negocjacji budżetowych zabiegały, żeby nie ucierpiały polityka strukturalna i rolna. Polska jest też sygnatariuszem listu 17 państw UE, którzy to zabiegają o to, żeby wspólny rynek był rozwijany, żeby konkurencyjność mogła rosnąć, a nie była ograniczana przez protekcjonistyczne działania niektórych państw, jak w dyrektywie o pracownikach delegowanych czy pakiecie mobilności - tłumaczył Morawiecki.

- Wierzę w to, że uda nam się porozumieć. Nasze kuluarowe rozmowy, które toczymy cały czas mówią mi, że będzie na pewno niezbyt łatwo, ale osiągniemy dobry dla polski kompromis - zapewnił szef polskiego rządu. W jego opinii za wcześnie jeszcze prorokować, kto może zostać szefem Komisji Europejskiej, bowiem - "jest to o tyle przedwczesne, że dużo będzie zleżało od wyborów do PE". - Zdecydują one, która grupa w PE będzie miała większość i miedzy którymi będzie można budować sojusze - wyjaśnił.

Dodał także, że tego typu sprawy poruszane są podczas szczytów V4. - Wszyscy czekamy na wybory. Od tego będzie zależało jakie koalicje będą się formować. PiS i Europejscy Konserwatyści będą mieli bardzo duże zdolności koalicyjne. Ten parlament według sondaży będzie rozdrobniony. A to oznacza, że duża reprezentacja, jak Polska, jak reprezentacja Grupy Wyszehradzkiej - będzie miała dużo do powiedzenia. Mimo, że dzisiaj czterech premierów z V4 pochodzi z różnych "rodzin europejskich", to spójność interesów podpowiada mi, że będzie to bardzo silna grupa w budowaniu większości (w PE - red.) i ostatecznego zatwierdzania kandydatów - ocenił premier Morawiecki.

Bartosz Bednarz, Sybin