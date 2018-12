Przywódcy państw członkowskich na szczycie unijnym w Brukseli jednogłośnie zdecydowali o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji - poinformował na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

"UE jednogłośnie przedłuża sankcje gospodarcze wobec Rosji z uwagi na brak postępów w realizacji porozumień z Mińska" - napisał na Twitterze Tusk.

Sankcje zostały przedłużone o kolejne pół roku. UE nałożyła je na Rosję za jej agresję na Ukrainie. Porozumienia mińskie dotyczą zawieszenia broni na Ukrainie.

Rosyjska aneksja Krymu w marcu 2014 r. i podsycanie przez Kreml konfliktu zbrojnego we wschodniej Ukrainie spowodowały nałożenie przez państwa zachodnie szeregu sankcji dyplomatycznych, gospodarczych, finansowych i personalnych na Rosję i przedstawicieli jej władz. Unia Europejska nałożyła na Rosję sankcje gospodarcze w połowie 2014 r. i od tego czasu sukcesywnie je przedłuża.

UE uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień mińskich. Mimo że termin w tej sprawie wyznaczono na 31 grudnia 2015 r., do dziś nie zostały one w pełni wdrożone.

Sankcje dotyczą sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Oznaczają ograniczenie dostępu do unijnych rynków kapitałowych dla największych rosyjskich instytucji finansowych, firm energetycznych oraz przemysłu obronnego.

Ponadto w ramach restrykcji obowiązuje zakaz eksportu i importu broni do i z Rosji, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w tym kraju. UE ogranicza też Moskwie dostęp do strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

UE domaga się zwolnienia ukraińskich marynarzy i zwrotu okrętów

Przywódcy państw i rządów krajów unijnych wezwali Rosję do natychmiastowego uwolnienia ukraińskich marynarzy przetrzymywanych w aresztach w Moskwie oraz zwrotu okrętów, które zostały zaatakowane przy Cieśninie Kerczeńskiej.

"Rada Europejska domaga się natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych ukraińskich marynarzy, zwrotu okrętów i swobodnego przepływu wszystkich statków przez Cieśninę Kerczyńską" - napisał w czwartek wieczorem na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

