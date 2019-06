Szczyt UE został przerwany przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na spotkania dwustronne z przywódcami. Ma zostać wznowiony po ich zakończeniu.

Rozmowy z unijnymi przywódcami będzie prowadził Donald Tusk.



Zaledwie godzinę trwała narada przywódców 28 krajów po rozpoczęciu szczytu i wtedy ogłoszono przerwę. "Jest klincz w rozmowach" - powiedział jeden z unijnych dyplomatów.



To czas na sondowanie nowych kandydatur. Wygląda na to, że ustalenia przywódców Niemiec, Francji, Holandii i Hiszpanii zostały odrzucone. Chodzi o kandydaturę Fransa Timmermansa z grupy socjalistów na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przeciwko niemu zaprotestowała Grupa Wyszehradzka. Zbuntowali się też chadecy, którzy uważali, że skoro centroprawica wygrała wybory, to ona powinna obsadzić stanowisko szefa Komisji Europejskiej.

"Szczyt unijny został zawieszony przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zorganizuje on teraz spotkania dwustronne z przywódcami. Szczyt zostanie wznowiony po ich zakończeniu" - napisał na Twitterze Preben Aamann, rzecznik Tuska.

Przeciw kandydaturze Fransa Timmermansa na szefa KE poza krajami Grupy Wyszehradzkiej opowiedziały się też inne państwa; szanse Holendra zmniejszyły się radykalnie - podały źródła zbliżone do rządu. Rosną akcje Bułgarki Kristaliny Georgiewy.