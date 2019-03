Jacek Saryusz-Wolski, Włodzimierz Cimoszewicz i Robert Biedroń w Warszawie, Beata Szydło i Róża Thun w Krakowie, Anna Zalewska i Janina Ochojska we Wrocławiu, Witold Waszczykowski i Marek Belka w Łodzi - to niektóre pojedynki w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie W Małopolsce zmierzą się Beata Szydło (fot. Andrzej Hulimka) i Róża Thun (fot. Michał Dyjuk) /Agencja FORUM

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy wyłonią w nich 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych. Termin rejestracji list kandydatów startujących w wyborach do PE mija 16 kwietnia.

W drugiej połowie lutego swoje "jedynki" i "dwójki" w wyborach do PE przedstawiło PiS. Z kolei w ubiegłym tygodniu poznaliśmy pozostałe nazwiska polityków z list tego ugrupowania ubiegających się o mandat europosła.

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej tydzień temu przyjęła uchwałę zatwierdzającą okręgowe listy kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego w ramach Koalicji Europejskiej (PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni). W sobotę swoich kandydatów na listach koalicji zaprezentowali Ludowcy, a w niedzielę zrobią to politycy SLD. Na 6 kwietnia zaplanowana jest konwencja Koalicji Europejskiej w Warszawie, która zainauguruje kampanię całego porozumienia wyborczego opozycji. W czwartek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz poinformował PAP, kto znajdzie się na pierwszych miejscach list jego ugrupowania.

Jeden z najważniejszych pojedynków wyborczych rozegra się między kandydatami w Warszawie. Tutaj "jedynką" Koalicji Europejskiej będzie b. premier Włodzimierz Cimoszewicz, liderem listy PiS - związany w przeszłości z PO europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Listę Kukiz'15 otworzy wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, a Wiosny - lider formacji Robert Biedroń.

"Dwójką" PiS w Warszawie został europoseł Ryszard Czarnecki, koalicji - poseł PO Andrzej Halicki, a Wiosny - posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus. Ze stolicy do PE mają startować ponadto z miejsc trzecich: b. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł (PiS) oraz posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (Koalicja Europejska).

Na Mazowszu "jedynką" PiS jest wicemarszałek Senatu Adam Bielan, a "dwójką" - wicemarszałek tej Izby Maria Koc. Pierwszy na liście koalicji ma być europoseł PSL Jarosław Kalinowski, drugie miejsce otrzymał europoseł PO Dariusz Rosati.

W Małopolsce Szydło, Thun i Jaki

Ciekawie zapowiada się wyborcze starcie w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Tam listę PiS otwiera wicepremier Beata Szydło, "jedynką" Koalicji Obywatelskiej jest europosłanka PO Róża Thun. Z tego regionu kandyduje także (jako "trójka" listy PiS) wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości i niedawny kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki.

W okręgu obejmującym Dolny Śląsk i Opolszczyznę o mandat w PE będą walczyć m.in. minister edukacji Anna Zalewska (PiS) i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska (Koalicja Europejska). Liderką listy Kukiz'15 jest posłanka Agnieszka Ścigaj. Drugie miejsce na liście PiS w tym regionie otrzymała minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa. Listę kandydatów Wiosny otwiera prawnik i aktywista, prywatnie partner Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek; szóste miejsce z Wiosny w tym okręgu zajmuje liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart.

W okręgu lubusko-zachodniopomorskim szykuje się wyborczy pojedynek między szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim (lider listy PiS), a europosłem SLD Bogusławem Liberadzkim (miejsce 1. listy KE) i byłym ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem ("dwójka" listy Koalicji).

W okręgu pomorskim "jedynka" PiS, była szefowa MSZ, europosłanka Anna Fotyga zmierzy się m.in. z "jedynką" Koalicji Obywatelskiej byłym komisarzem UE ds. budżetu, europosłem PO Januszem Lewandowskim. W okręgu tym "dwójką" koalicji jest Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a z dziesiątego miejsca startuje europoseł Jarosław Wałęsa. "Dwójką" PiS na Pomorzu jest wiceminister kultury Jarosław Sellin.

W okręgu kujawsko-pomorskim liderem listy PiS jest europoseł Kosma Złotowski, a jego konkurentem będzie m.in. "jedynka" na liście Koalicji Europejskiej b. szef MSZ, b. marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Listę Wiosny ma otworzyć działaczka feministyczna, b. wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka.

"Jedynką" PiS w okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie został europoseł Karol Karski, który zmierzy się m.in. z byłym piłkarzem reprezentacji Polski Tomaszem Frankowskim, który znajdzie się na czele listy Koalicji Europejskiej. Na drugim miejscu na listach PiS na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach jest b. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

W Wielkopolsce dwoje byłych premierów

Interesująco może być też w Łódzkiem, gdzie z pierwszego miejsca listy Koalicji Europejskiej ma kandydować b. premier i b. prezes NBP Marek Belka, który zmierzy się z "jedynką" PiS-u, b. szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim. "Dwójką" listy PiS w Łódzkiem jest rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Na dwóch czołowych pozycjach listy Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce znalazło się dwoje byłych premierów: Ewa Kopacz i Leszek Miller, którzy o mandat eurodeputowanego konkurować będą m.in. z wiceszefem PE Zdzisław Krasnodębskim ("jedynka listy PiS) oraz niedawną zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwią Spurek (miejsce nr. 1 listy Wiosny).

W woj. lubelskim "jedynką" Koalicji Europejskiej ma być europoseł PSL Krzysztof Hetman ("dwójką" była minister sportu Joanna Mucha z PO), a listy PiS - posłanka tego ugrupowania Elżbieta Kruk. Rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek jest "dwójką" PiS z Lubelskiego. Z kolei legendarny działacz Solidarności Zbigniew Bujak zajmuje pierwsze miejsce na liście Wiosny z tego okręgu. Kandydatem Kukiz'15 z pierwszą pozycją na liście jest wiceszef klubu tego ugrupowania i przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko.

Europoseł Tomasz Poręba jest "jedynką" PiS na Podkarpaciu, a jednym z jego konkurentów będzie pierwszy na liście Koalicji europoseł PSL Czesław Siekierski.

W okręgu śląskim "jedynką" listy koalicji jest europoseł, b. szef PE Jerzy Buzek. Zmierzy się on m.in. z numerem jeden na liście PiS - europosłanką Jadwigą Wiśniewską. Z pierwszego miejsca na liście Kukiz'15 w tym regionie startuje poseł Grzegorz Długi.