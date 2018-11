Timmermans: Decyzja TSUE musi być wdrożona

"Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ustawy o polskim Sądzie Najwyższym musi być wdrożona" - oświadczył w poniedziałek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zauważył też, że wszyscy sędziowie SN wrócili już do pracy.

Zdjęcie Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans /Pawel Wisniewski /East News

"Jeśli chodzi o KE jest jasne, że orzeczenie sądu to orzeczenie sądu i jako takie musi być wdrożone" - powiedział dziennikarzom w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej. "Decyzja sądu musi i może być wdrożona, tak jak prezes Gersdorf wskazała, że wszyscy sędziowie są przywróceni do pracy" - dodał.

Reklama

Z wypowiedzi przedstawicieli władz w Warszawie wynika, że do wdrożenia decyzji TSUE o środkach tymczasowych potrzebna jest nowelizacja ustawy o SN. Unijni dyplomaci relacjonowali, że na poniedziałkowym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych Timmermans mówił ministrom, że martwi go takie podejście polskiego rządu.

Między sędziami SN i władzami w Warszawie trwa spór w sprawie wykonania decyzji TSUE, dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN. Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w październiku, że Gersdorf nie jest I prezesem SN, a sędziowie, którzy wrócili do SN, pozostają cały czas w stanie spoczynku.

Tymczasem Gersdorf w ubiegłym tygodniu poinformowała KE, że 19 października wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w SN i do końca października 22 sędziów stawiło się w SN. Części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania.