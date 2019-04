Tomasz Frankowski ogłasza dokument "Europejskie Podlasie"

Walka o większe pieniądze z UE dla województwa podlaskiego, polityka senioralna, edukacja, rolnictwo - to niektóre elementy dokumentu "Europejskie Podlasie", który ogłosił w środę w Białymstoku lider miejscowej listy Koalicji Europejskiej w wyborach do PE Tomasz Frankowski.

Zdjęcie Tomasz Frankowski /Jacek Dominski/REPORTER /East News

Kandydata z okręgu nr 3, obejmującego województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie wspierali na środowej konferencji prasowej w centrum Białegostoku radni klubu Koalicji Obywatelskiej w sejmiku województwa podlaskiego. Obecni byli m.in. wicemarszałkowie województwa Maciej Żywno i Anna Naszkiewicz oraz byli przewodniczący sejmiku Jacek Piorunek i Karol Pilecki oraz radny Igor Łukaszuk.

Reklama

Frankowski powiedział, że dokument "Europejskie Podlasie" powstał właśnie we współpracy z radnymi sejmiku. Dokument zawiera - jak powiedział - 20 punktów, "priorytetów", którymi chciałby się zająć, jeśli zostanie wybrany.

Założenia dokumentu

Podkreślił, że "istotnym założeniem" jest w tym programie "walka o większy budżet" dla województwa w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-27, o której Parlament Europejski będzie decydować. "Chcielibyśmy, żeby ten budżet był jak największy, a także, żeby kontynuacja unijnego programu Polska Wschodnia także była w nim zawarta" - mówił Frankowski. "Wiem jedno, że samorząd w dużej mierze decyduje o przeznaczeniu dotacji unijnych, więc deklaruję rozmowę, chęć współpracy także po zdobyciu mandatu europosła" - podkreślał kandydat.

Frankowski zaznaczył, że zależy mu także na tym, by biura europosła były "regionalnym centrum współpracy z UE", miejscem informowania o Unii, o możliwościach korzystania z różnych środków. "Chcemy poszukiwać zagranicznych partnerów i kontaktów z tym związanych" - mówił kandydat. Chce on również działać na rzecz sportu, rozbudowy infrastruktury sportowej dla młodzieży, edukacji, wychowania poprzez sport. "Chcielibyśmy zdobywać środki, które zainwestujemy w kształcenie na wszystkich etapach od przedszkola po szkoły średnie" - powiedział Frankowski i dodał, że chodzi także o rozwój szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb regionalnej gospodarki.

Frankowski - "człowiek sukcesu ze sportu"

"Cieszę się, że to właśnie Tomek Frankowski jest tym kandydatem, bo wszyscy go znamy jako człowieka sukcesu ze sportu" - powiedział były przewodniczący sejmiku Karol Pilecki. Dodał, że Frankowski "również sprawdził się w biznesie i to jest w polityce bardzo ważne, że za działalność publiczną zaczynają zabierać się ludzie, którzy są niezależni finansowo i którzy są w stanie działać niezależnie od tego, czy mają pracę w polityce, czy nie". Zaznaczył, że atutem kandydata jest też biegła znajomość języka francuskiego.

Były wicemarszałek Maciej Żywno powiedział, że Frankowski będzie mógł przekonywać w Brukseli, iż to w takich miejscach jak woj. podlaskie "zaczyna się Unia Europejska". "Nasze granice potrzebują dalszego wsparcia w inwestycje, aby te bramy były otwarte, aby jak najwięcej ułatwień w przekraczaniu granicy było dla obywateli całego świata, którzy chcą do nas zajrzeć" - mówił Żywno.

Radny i były przewodniczący sejmiku Jacek Piorunek dodał, że wierzy, iż Frankowski - jeśli zostanie eurodeputowanym - dołączy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej i razem z PO będzie dbał o to, by do regionu płynęło jeszcze więcej pieniędzy z UE na rozwój. "Liczymy na dobrą aktywność w sferze rolnictwa podlaskiego gnębionego dzisiaj przez ASF (wirus afrykańskiego pomoru świń-PAP) i wiele innych problemów" - mówił Piorunek.

Tomasz Frankowski to były piłkarz i trener, reprezentant Polski, jeden z rekordzistów pod względem liczby strzelonych goli w ekstraklasie.