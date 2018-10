Tusk o sporze Polski z KE: Chciałbym, żeby zakończył się jak najszybciej

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział we wtorek dziennikarzom w Brukseli, że chciałby, aby spór Komisji Europejskiej z Polską ws. Sądu Najwyższego zakończył się jak najszybciej. Jak podkreślił, byłoby to dobre dla Polski.

Zdjęcie Donald Tusk /Xinhua/Ye Pingfan/eyevine /East News

Tusk był pytany przez dziennikarzy w Brukseli, czy widzi szanse na rozwiązanie sporu KE i Polski dotyczącego Sądu Najwyższego.



"Bardzo bym chciał, aby ten spór zakończył się jak najszybciej, ale wydaje się dość oczywiste, że to wymaga pozytywnych decyzji, to znaczy decyzji szanujących niezależność sądów w Polsce. (...) To nie dlatego, żeby zakończyć spór z Komisją, bo to mi się wydaje tak naprawdę drugorzędne, tylko, że tak jest lepiej dla Polski. To jest moje zdanie" - powiedział Tusk dziennikarzom.



Z Brukseli Łukasz Osiński