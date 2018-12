27 krajów UE chce pomóc Wielkiej Brytanii - zapewnił szef Rady Europejskiej Donald Tusk po wtorkowej rozmowie z premier tego kraju Theresą May, która objeżdża stolice europejskie, szukając możliwości zwiększenia szans na przeforsowanie umowy ws. brexitu.

Zdjęcie Donald Tusk i premier Theresa May /AFP

We wpisie na Twitterze po rozmowie z May Tusk nie napisał, że niemożliwe jest renegocjowanie umowy, choć wcześniej taki przekaz popłynął do Londynu ze strony UE.

Reklama

"Długa i szczera dyskusja z premier Theresą May przed szczytem ws. brexitu. Jest jasne, że UE27 chce pomóc. Pytanie jak" - oświadczył Tusk.

Według nieoficjalnych informacji ze źródeł PAP możliwe jest przygotowanie wiążącej prawnie deklaracji dla Wielkiej Brytanii ws. bezpiecznika dotyczącego granicy Irlandii i Irlandii Północnej. Deklaracja ta - zastrzegł rozmówca - nie mogłaby jednak zmieniać zapisów umowy o brexicie, której renegocjacji UE27 odmawia.

Po spotkaniu z Tuskiem May udała się na rozmowę z szefem KE Jean-Claude'em Junckerem. Wcześniej we wtorek odwiedziła w Berlinie kanclerz Angelę Merkel oraz w Hadze premiera Holandii Marka Rutte.

Merkel wyklucza dalsze negocjacje

Jak poinformowała agencja dpa, kanclerz Niemiec Angela Merkel wykluczyła na spotkaniu z brytyjską premier możliwość ponownego otwarcia negocjacji z Londynem na temat proponowanej umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

"Powiedzieliśmy, że nie będzie dalszego otwierania umowy" - cytuje słowa niemieckiej kanclerz na posiedzeniu frakcji CDU/CSU dpa, powołując się na źródła na nim obecne.

Uczestnicy spotkania chadeków przekazali również, że Merkel oceniła umowę jako dobry tekst określający przyszłe relacje między Londynem i Wspólnotą. Szefowa rządu w Berlinie miała dodać, że jest pewna, iż można rozwiązać obecny impas. Wskazała, że większość brytyjskich parlamentarzystów nie jest zwolennikami wyjścia z UE bez umowy.

Najnowsza próba renegocjacji porozumienia ws. wyjścia ze Wspólnoty związana jest z poniedziałkową decyzją brytyjskiego rządu o odłożeniu w czasie planowanego na wtorek głosowania w Izbie Gmin nad przyjęciem treści umowy. May obawiała się wysokiej porażki w parlamencie, która osłabiłaby jej pozycję.

Według szacunków ekspertów rząd mógłby przegrać nawet ponad 100-150 głosami, co postawiłoby premier w trudnej sytuacji politycznej i mogłoby być dla niektórych polityków Partii Konserwatywnej sygnałem do rozważenia usunięcia May ze stanowiska szefowej ugrupowania i gabinetu.