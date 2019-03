Według notatki ze spotkania ambasadorów 27 państw członkowskich UE z unijnym negocjatorem Michelem Barnierem Wielka Brytania ma dwa wyjścia: opuścić Wspólnotę bez umowy 12 kwietnia lub poprosić o długie opóźnienie brexitu.

Do notatki dotarł serwis BuzzFeed.

W Brukseli już mało kto wierzy, że Theresie May uda się w piątek "przepchnąć" przez parlament umowę rozwodową. Wcześniej Izba Gmin odrzucała ją już dwukrotnie.

Brytyjska premier próbuje ciułać głosy, przekonała już część eurosceptyków, jednak przeciwko umowie zamierza głosować opozycyjna Partia Pracy, a także północnoirlandzcy unioniści z DUP. W takich okolicznościach o przegłosowanie porozumienia będzie bardzo trudno.

Jak wynika ze wspomnianej notatki, Bruksela stoi na stanowisku, że w przypadku odrzucenia porozumienia Wielka Brytania będzie miała do wyboru dwie możliwości: "no deal" 12 kwietnia albo długie, przynajmniej roczne opóźnienie brexitu.

W przypadku wyjścia bez umowy, Unia Europejska postawi Wielkiej Brytanii trzy warunki wstępne, bez spełnienia których nie będzie żadnych negocjacji w sprawie przyszłych relacji:

- Wielka Brytania będzie musiała zrealizować "zobowiązania finansowe", określone w umowie rozwodowej,

- Wielka Brytania zapewni prawa obywatelom UE na Wyspach (na zasadzie wzajemności),

- granica między Irlandią a Irlandią Północną pozostanie otwarta niezależnie od okoliczności.

Jeśli natomiast Londyn poprosi o długie opóźnienie, to Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić wybory do Parlamentu Europejskiego. Bez tego państwa Wspólnoty nie zgodzą się na opóźnienie.

W czwartek były brytyjski sekretarz ds. brexitu Dominic Raab powiedział, że premier Theresa May powinna wznowić negocjacje z Brukselą, by zapewnić legalnie wiążące zmiany w umowie rozwodowej. UE wielokrotnie wykluczała taki scenariusz. Unijny dyplomata został zapytany o słowa Raaba przez BuzzFeed. Jego emocjonalna odpowiedź nie nadaje się do zacytowania.

