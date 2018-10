Unijny komisarz ds. budżetu chce powiązania funduszy z praworządnością

Unijny komisarz ds. budżetu Guenter Oettinger zapowiedział w piątek w Brukseli, że będzie walczył o to, by w przyszłym wieloletnim budżecie UE funkcjonował mechanizm uzależniający dostęp do funduszy unijnych od praworządności.

Oettinger przypomniał na konferencji prasowej, że do przyjęcia takich rozwiązań nie trzeba jednomyślności państw członkowskich, a jedynie kwalifikowana większość. "Weto nie zadziała" - zauważył.



Jak zaznaczył w Parlamencie Europejskim, jest poparcie dla tego typu rozwiązań.

Komisarz cały czas ma nadzieję, że państwom UE uda się porozumieć w sprawie wieloletnich ram finansowych przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jak ocenił, praca na poziomie ministrów ds. europejskich i ministrów finansów idzie do przodu. W grudniu tematem mają się zająć szefowie państw i rządów na szczycie UE.

