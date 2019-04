Brytyjska nowo założona Partia Brexitu, na której czele stoi były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigel Farage, może zwyciężyć w Zjednoczonym Królestwie w wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika z sondażu ośrodka badawczego YouGov.

Zdjęcie Nigel Farage /AP Photo/Alastair Grant /East News

Według badania, którego wyniki opublikowano w środę, na Partię Brexitu swój głos chce oddać 27 proc. wyborców - aż o 12 punktów procentowych więcej niż w ubiegłotygodniowym sondażu tej samej firmy.



Taki wynik uplasowałby nową partię zdecydowanie przed opozycyjną Partią Pracy (22 proc.) i rządzącą Partią Konserwatywną (15 proc.).

Na kolejnym miejscu niespodziewanie znalazłaby się Partia Zielonych (9 proc.), tuż przed proeuropejskimi Liberalnymi Demokratami (9 proc.) i UKIP (7 proc.).

Właśnie to ostatnie ugrupowanie najbardziej ucierpiało w porównaniu z poprzednim badaniem, tracąc aż 7 punktów procentowych poparcia. Farage opuścił je w grudniu ub.r., oskarżając jej obecnego lidera Gerarda Battena o zwrócenie się w stronę radykalnej, antymuzułmańskiej prawicy.

Komentatorzy zwracali uwagę, że nowy ruch Farage'a zorganizował w ubiegły weekend swój pierwszy wiec wyborczy, co mogło przyczynić się do wyższego deklarowanego poparcia ze strony elektoratu.

We wcześniejszych sondażach, przeprowadzonych przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii, jego Partia Brexitu otrzymywała ok. 10-15 proc., plasując się za dwoma głównymi ugrupowaniami.

W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku UKIP - wówczas z Farage'em na czele - niespodziewanie dostał największe poparcie wyborców, uzyskując 26,6 proc. głosów i zdobywając 24 mandaty.

Zjednoczone Królestwo weźmie udział w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeśli wcześniej brytyjski parlament nie przyjmie umowy wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Na mocy wypracowanego na ostatniej Radzie Europejskiej kompromisu w tej sprawie opuszczenie Wspólnoty zostało opóźnione do końca października br. z obowiązkiem przeprowadzenia procesu wyboru nowych europosłów, jeśli kraj nadal będzie członkiem UE.

W takiej sytuacji Brytyjczycy poszliby do urn 23 maja. Prawo głosu - inaczej niż w wyborach krajowych czy referendum w sprawie brexitu - mieliby także licznie mieszkający w Wielkiej Brytanii Polacy, choć wymaga to wcześniej rejestracji i wypełnienia oddzielnego formularza dotyczącego wyborów do PE, który można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.