W czwartek europejska debata kandydatów w TVP

W czwartek w TVP odbędzie się debata ogólnopolskich komitetów, które wystawiły swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego - dowiedziała się PAP. Wezmą w niej udział m.in. europoseł Zbigniew Kuźmiuk (PiS), lider Kukiz'15 Paweł Kukiz i Adrian Zandberg (Lewica Razem).

Zdjęcie Do wyborów tylko kilka dni' zdj. ilustracyjne /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Debata ma się odbyć w czwartek o godz. 20.30 w siedzibie Telewizji Polskiej. Mają w niej wziąć udział przedstawiciele wszystkich sześciu komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich 13 okręgach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z informacji od komitetów, które uzyskała PAP, wynika, że Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentował Zbigniew Kuźmiuk ("trójka" na Mazowszu), Kukiz'15 lider ruchu Paweł Kukiz, Lewicę Razem Adrian Zandberg (lider listy warszawskiej), Wiosnę - Krzysztof Śmiszek (lider na Dolnym Śląsku i Opolu), a Konfederację KORWiN Liroy Braun Narodowcy - Krzysztof Bosak ("jedynka" w Warszawie). Przedstawiciele Koalicji Europejskiej zadeklarowali w rozmowie z PAP, że przesłali do TVP informację o tym, że ich kandydat pojawi się na debacie, ale nie podano jego personaliów.

Jak przekazał PAP zastępca dyrektora ds. produkcyjno-ekonomicznych Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w TVP Paweł Gajewski, "debata została podzielona na pięć bloków tematycznych, co pozwoli na uporządkowanie dyskusji". "Przedstawiciele każdego z komitetów będą mieli minutę na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie. Ponadto reprezentanci komitetów będą mogli jeden raz w czasie trwania debaty udzielić riposty: czas - 45 sekund" - informuje Gajewski.

Tematy wokół których będzie toczyła się debata - jak ustaliła PAP - to: bezpieczeństwo, gospodarka, przyszłość Unii Europejskie, europejskie wartości oraz pozycja i rola Polski w Unii Europejskiej.

Wybory już w niedzielę

W niedzielę 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polacy wybiorą 52 europosłów spośród ponad 800 kandydatów. Wszystko jednak wskazuje na to, że na początku nowej kadencji europarlamentarnej Wielka Brytania wciąż będzie państwem członkowskim Wspólnoty. W związku z tym w nowym europarlamencie Polska obsadzi 51, a nie 52 mandaty. Zastosowane zostaną więc przepisy specjalnej ustawy, określającej zasady na jakich wskazany zostanie ten z wybranych w majowych wyborach posłów do europarlamentu, który nie obejmie mandatu.

Pierwsze posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego nowej kadencji odbędzie się 2 lipca 2019 r.