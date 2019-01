W Parlamencie Europejskim w Brukseli w środę po południu rozpoczęła się debata dotycząca zwalczania tzw. atmosfery nienawiści oraz przemocy wobec demokratycznie wybranych osób. Dyskusji przysłuchuje się rodzina zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /FREDERICK FLORIN /AFP

Jeszcze przed południem wdowa po zamordowanym Magdalena Adamowicz, ich córka Antonina oraz brat prezydenta Gdańska Piotr spotkali się z przewodniczącym PE Antonio Tajanim. Magdalena Adamowicz zabrała też głos na zamkniętym posiedzeniu Europejskiej Partii Ludowej.

Reklama

Gdy Tajani rozpoczynając sesję pozdrowił bliskich zamordowanego siedzących na galerii, europosłowie wstali ze swoich ław i zaczęli klaskać.

Decyzję o tym, by przeprowadzić debatę na temat tego, jak mierzyć się z tzw. klimatem nienawiści i fizycznej agresji przeciwko demokratycznie wybranym przedstawicielom społeczeństwa, podjęto po zabójstwie Adamowicza.

Lewandowski: Oby śmierć Adamowicza była otrzeźwieniem

"Oby śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza była przebudzeniem i otrzeźwieniem" - mówił w czasie debaty europoseł PO Janusz Lewandowski, apelując o walkę z mową nienawiści, zwłaszcza w internecie.

Eurodeputowany przypominał o zabójstwach polityków w innych krajach unijnych, do jakich doszło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jak podkreślał, w XXI wieku jest za dużo motywowanej polityczne śmierci, biorąc pod uwagę doświadczenia języka nazizmu i totalitaryzmu z XX w.

Ocenił, że wraca to, niestety, w sojuszu z anonimowością w internecie. Lewandowski powiedział, że w Polsce hejt był "upaństwowiony, zadany mediom publicznym, które po stokroć atakowały Adamowicza".

Apelował o ulepszanie przepisów i konsekwentne ściganie mowy nienawiści, zwłaszcza w internecie.

Wystąpienie Magdaleny Adamowicz

"Był katolikiem, był chrześcijaninem, dla którego każdy człowiek był ważny. Bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, orientację czy tożsamość płciową. Atak na Pawła to atak na wszystkie wartości, które wyznawał i na których konsekwentnie od lat budował siłę Gdańska, samorządu i wspólnoty. Chcę prosić o to, byśmy pamiętali o mocy słowa i odpowiedzialności za drugiego człowieka. A także o to, byśmy nie ustawali w wysiłku tworzenia Europy solidarnej i wolnej od nienawiści" - mówiła w Parlamencie Europejskim Magdalena Adamowicz, żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, którą cytuje europoseł Janusz Lewandowski.



Legutko: To haniebny cynizm

"Obwinianie rządzących przez opozycję za śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to haniebny cynizm polityczny" - ocenił w czasie debaty w PE europoseł PiS Ryszard Legutko.

Oskarżył on opozycję, że obciążyła polski rząd i media publiczne odpowiedzialnością za to morderstwo, sprawiając, że stało się ono polityczne.

"Natychmiast nas skrytykowano. Jeśli mamy pomyśleć o najbardziej niemoralnym, okropnym, odrażającym, haniebnym, skandalicznym przykładzie cynizmu politycznego, to właśnie jest ten" - mówił Legutko.

Wypominał przy tym Komisji Europejskiej i PE, że nie zorganizowano debaty i nie zajmowano się sprawą po ataku na biuro PiS w Łodzi i zabójstwie jego pracownika Marka Rosiaka.