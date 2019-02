W czwartek w Państwowej Komisji Wyborczej przedstawiciele Kukiz'15 jako pierwsi złożyli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował pełnomocnik wyborczy ruchu Zbigniew Oborski.

Zdjęcie Paweł Kukiz /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

Wybory do PE odbędą się 26 maja. Po ogłoszeniu w poniedziałek postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów, ruszyła kampania wyborcza. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 6 kwietnia, a ponieważ jest to sobota, zatem w praktyce do 8 kwietnia, jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego.

Oborski powiedział PAP, że komitet został zgłoszony jako Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15. Zaznaczył, że zawiadomienie jego komitetu zostało zgłoszone do PKW jako pierwsze.

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka przekazał PAP, że z jego informacji wynika, iż żaden inny komitet poza Kukiz'15 nie złożył jeszcze zawiadomienia.

Oborski powiedziała PAP, że w czwartek została zgłoszona w PKW cała konieczna dokumentacja. Jak dodał, wymagane podpisy zostały przeliczone i zatwierdzone. "Czekamy na poniedziałkowe posiedzenie komisji, która wyda uchwałę o zarejestrowaniu komitetu" - powiedział pełnomocnik komitetu Kukiz'15.

Listy Kukiz'15 w marcu

Lider ruchu Paweł Kukiz mówił w ubiegłym tygodniu PAP, że listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego jego ugrupowania poznamy w marcu.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, komitet wyborczy wyborców może stworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do składanego w PKW zawiadomienia o utworzeniu komitetu trzeba dołączyć co najmniej 1 tys. podpisów obywateli mających prawo wybierania, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 5 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Dopiero gdy PKW przyjmie zawiadomienie, komitet wyborczy może wykonywać czynności wyborcze, w tym dotyczące zgłaszania list kandydatów na europosłów, czy pozyskiwać i wydatkować środki finansowe.

W tegorocznych eurowyborach Polacy wybiorą 52 przedstawicieli do PE.