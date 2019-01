Węgry: Opozycja formuje szyki przed wielkim antyrządowym protestem

W sobotę w Budapeszcie ma się odbyć wielki antyrządowy protest przeciw polityce Viktora Orbana. Kością niezgody stała się przyjęta w połowie grudnia tzw. ustawa niewolnicza.

Zdjęcie Węgry; fot. z protestów /AFP

Mówi się, że w sobotnim proteście może wziąć udział nawet kilkanaście tysięcy osób. Liderzy partii opozycyjnych, od lewicy po narodowy Jobbik, mobilizują mieszkańców.

"Ślubujemy, że uczynimy 2019 rokiem sprzeciwu zarówno wewnątrz parlamentu, jak i poza nim, przy jedności i współpracy wszystkich partii opozycyjnych" - zadeklarowali liderzy opozycji, którzy domagają się realizacji pięciu postulatów: wycofania nowelizacji kodeksu pracy, zagwarantowania niezależności sądów oraz niezależności mediów publicznych, przystąpienia Węgier do Prokuratury Europejskiej i zmniejszenia liczby nadgodzin dla policjantów.



Próba generalna przed sobotnim protestem w Budapeszcie odbyła się w Szeged. To miasto, którego prezydentem jest Laszlo Botka, polityk lewicowej MSZP (jedno z nielicznych miast, którym nie rządzi polityk Fideszu). W czwartek na ulice tego miasta, które liczy 160 tys. mieszkańców, wyszło ok. 2 tys. osób. Pojawiały się transparenty zarówno partii lewicowych, centrowych, jak i narodowego Jobbiku.

"Nie pozwól, byś był biorobotem. Zmienili życie 4,5 mln pracowników, nie pytając ich o zdanie" - mówili m.in. przedstawiciele związków zawodowych.



Tzw. ustawa niewolnicza została podpisana w połowie grudnia, co wywołało liczne protesty w węgierskiej stolicy. Zakłada ona przede wszystkim zwiększenie liczby nadgodzin z 250 do 400, a także rozciąga w czasie możliwość rozliczenia godzin z 12 do 36 miesięcy. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.