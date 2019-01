"Proszę, powiedzcie nam, czego chcecie. Co chcecie osiągnąć?" - pytał dziś Brytyjczyków w Parlamencie Europejskim szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Po druzgocącej porażce premier Theresy May i jej planu na brexit, szukamy odpowiedzi na to pytanie.

Okładki brytyjskich gazet dzień po porażce Theresy May w Izbie Gmin

Proponowany przez rząd Theresy May projekt wyjścia ze Wspólnoty został zdecydowanie odrzucony przez Izbę Gmin. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów).



Brytyjczykom w Unii Europejskiej zostały 72 dni. Bo brexit i tak nastąpi 29 marca 2019 roku.

Czego zatem chcą Brytyjczycy? - Nie sądzę, żeby to było zupełnie niejasne, ale zgodzę się z Manfredem Weberem, że nie jest to całkowicie przejrzysta sytuacja - mówi Interii dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak wskazuje analityk zajmujący się tematem brexitu, Londyn chce przede wszystkim kontynuacji współpracy gospodarczej z UE możliwie bliskiej, ale uwzględniającej opuszczenie Wspólnoty i dającej swobodę kreowania własnej polityki handlowej, co w praktyce wyklucza unię celną i udział we wspólnym rynku.

Proste? Szalenie trudne, a do tego dochodzi kwestia tzw. "niewidzialnej granicy" na wyspie Irlandii.

Brak decyzji to też decyzja

Czas płynie, a polityczne napięcie na Wyspach rośnie. Dr Biskup zwraca uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, nawet brak jakichkolwiek decyzji i ustępstw dotyczących samej umowy sam w sobie też jest decyzją w świetle obowiązujących przepisów prawa - po prostu prowadzi do wyjścia bez porozumienia, tzw. "no-deal brexit". Po drugie, do zawarcia porozumienia akceptowalnego przez obie strony potrzeba obopólnej gotowości do ustępstw.

Unia jednak mówi, że porozumienie zostało już wynegocjowane, a piłka jest teraz po stronie Brytyjczyków. A Brytyjczycy porozumieniu mówią "nie".

Pat?

- Proces decyzyjny trwa - mówi dr Biskup.

- Uważam, że jest potencjał do porozumienia, ale wymaga to także zmian po stronie unijnej. Założenie, że tak duże, silne, bogate i wpływowe państwo jak Wielka Brytania, po ponad czterdziestu latach członkostwa, może stać się z dnia na dzień zwykłym państwem trzecim dla UE wydaje mi się błędne - mówi ekspert z PISM.

Burzliwy proces opuszczania przez Londyn Wspólnoty może zakończyć się opcją "no-deal", która ma - jak to określił dr Biskup - "potencjał na daleko idący chaos". Naukowiec zwraca jednak uwagę na fakt, że zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska przygotowują się na te opcję, a odpowiednie plany są wcielane w życie od przełomu października i listopada ub. roku.

A może jednak zostaną?

- Trudność z drugim referendum polega na tym, że potrzebne w tym celu jest ustawodawstwo brytyjskie plus minimum dwanaście tygodni na jego przeprowadzenie, a to z kolei wymaga współpracujący rządu z większością parlamentarną oraz zgody UE na przedłużenie okresu negocjacji. Mamy pęknięty rząd i pęknięty parlament. Skala trudności wiążących się z ponownym referendum jest ogromna - zauważa dr Biskup. Ponadto przeciwnicy takiego rozwiązania argumentują, że byłoby to sprzeniewierzenie się woli narodu z 2016 roku.

