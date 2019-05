"To najbardziej absurdalny wywiad, jaki kiedykolwiek widziałem" - powiedział Nigel Farage na antenie BBC. Jego ugrupowanie The Brexit Party jest liderem sondaży na Wyspach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rządzący konserwatyści spadli aż na piąte miejsce.

Podczas niedzielnego wywiadu Andrew Marr z BBC pytał Nigela Farage'a m.in. o jego wypowiedzi z przeszłości dotyczące zmian klimatycznych ("najgłupsza rzecz w historii ludzkości" - twierdził Farage), opieki zdrowotnej, dostępu do broni, komunikatów w obcych językach w metrze (Farage był krytyczny wobec tego pomysłu) i podziwu dla Władimira Putina.

Pytania zdenerwowały Farage'a.

"Stoimy w obliczu jednej z największych zmian w polityce, a wy nie jesteście nawet zainteresowani. Co jest nie tak z BBC? Jeżdżę po kraju i przemawiam na wiecach pełnych ludzi i wiecie, kogo tam nie ma? BBC. Po linii pytań rozumiem już, dlaczego. Nie jesteście tym zainteresowani, prawda?" - pytał Farage.

Eurosceptyczny polityk kontynuował swoją tyradę:

"To jest absurd. Totalny absurd. Nigdy nie widziałem bardziej absurdalnego wywiadu niż ten".

"Nie jesteście gotowi rozmawiać o tym, co dzieje się w tym kraju. Nie przyjmujecie tego do wiadomości" - wytykał Farage.

Jak wynika z sondażu dla "Timesa", The Brexit Party zmierza po zwycięstwo w brytyjskich wyborach do europarlamentu. Partię Nigela Farage'a popiera 34 proc. tych, którzy zamierzają wziąć udział w głosowaniu.

Aż na piąte miejsce osunęła się rządząca Partia Konserwatywna (10 proc.). Wyprzedzają ją: Partia Pracy (16 proc.), Liberalni Demokraci (15 proc.) oraz Zieloni (11 proc.).

