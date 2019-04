Wiosna zaprezentowała warszawską listę przed wyborami do PE

Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus, Krzysztof Gawkowski i Monika Płatek znajdą się na warszawskiej liście wyborczej Wiosny do europarlamentu. "To jest drużyna Wiosny, dziesięć jaskółek, które polecą dzisiaj w teren, będą budowały Wiosnę, przynosiły Europę do Warszawy" - mówił Biedroń.

Zdjęcie Robert Biedroń na konwencji założycielskiej Wiosny /Jacek Dominski/ /Reporter

Na pierwszym miejscu na liście Wiosny w okręgu warszawskim znajdzie się lider ugrupowania Robert Biedroń. "Dwójkę" na stołecznej liście otrzymała posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus, a trzecie miejsce - prawniczka i aktywistka feministyczna Monika Płatek.

Na ostatnim, dziesiątym miejscu listy Wiosny znajdzie się sekretarz generalny partii Biedronia, b. polityk SLD Krzysztof Gawkowski.

Kandydatami Wiosny do europarlamentu w okręgu warszawskim będą też: z czwartego miejsca ekspert ugrupowania ds. polityki europejskiej, szef think tanku Global Lab Adam Traczyk, z piątego miejsca na liście koordynatorka okręgu podwarszawskiego partii Biedronia Sylwia Buźniak, jako "szóstka" koordynatorka struktur warszawskich Anna Tarczyńska, z miejsca siódmego radny z warszawskiej Białołęki, lokalny aktywista Filip Pelc, jako "ósemka" biolog Jacek Kubiak, a z dziewiątego miejsca na liście - dyplomatka, b. konsul RP w Brazylii Katarzyna Breiter.

"To jest drużyna Wiosny - dziesięć jaskółek, które polecą dzisiaj w teren, będą działały przez następne tygodnie i miesiące w Warszawie, budowały Wiosnę, przynosiły Europę do Warszawy, zmienią oblicze polskiej polityki" - powiedział, prezentując te kandydatury na poniedziałkowej konferencji prasowej, Biedroń.

Jak zaznaczył, już obecnie sondaże w Warszawie pokazują, że Wiosna może liczyć tu na zdobycie dwóch mandatów. "A walczymy co najmniej o trzy mandaty" - dodał polityk.