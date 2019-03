Syn prof. Władysława Bartoszewskiego, Władysław Teofil Bartoszewski, wystartuje z listy Koalicji Europejskiej z rekomendacji PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Bartoszewski znajdzie się na warszawskiej liście.

Zdjęcie Władysław Teofil Bartoszewski /Grzegorz Banaszak /Reporter

"Jesteśmy z tego bardzo dumni, że Władysław Teofil Bartoszewski przyjął nasze zaproszenie do startu w ramach Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Bardzo się z tego cieszymy, że będzie naszym wspólnym kandydatem w Koalicji Europejskiej w Warszawie, ale z rekomendacji PSL" - oświadczył w piątek na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz.

"To jest gwarancja jakości w UE, merytoryczności, sprawności, wysokiej osobistej pozycji pana Władysława, ale też ogromnego doświadczenia, zawodowego, społecznego, kulturalnego. To jest ta sztafeta pokoleń, z której jesteśmy bardzo dumni, wspominając o przynależności śp. profesora Bartoszewskiego do PSL. To jest kolejny wspaniały rozdział, który pisze teraz już syn pana profesora w historii Polski, historii polskiego ruchu ludowego i w historii Europy" - podkreślił lider PSL.

Deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej podpisali pod koniec lutego liderzy PO, PSL, Nowoczesnej, SLD i partii Zieloni.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja.