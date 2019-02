Włoski rząd opracowuje nadzwyczajny plan działań w związku z brexitem

Rząd Włoch przygotowuje nadzwyczajny plan działań w związku z brexitem - poinformowała w piątek Kancelaria premiera Giuseppe Contego. Plan ma dotyczyć między innymi działalności służb celnych, portów, lotnisk oraz firm.

Zdjęcie Giuseppe Conte /AFP

W komunikacie wydanym po posiedzeniu specjalnego zespołu ds. brexitu wyjaśniono, że po omówieniu kwestii ochrony praw obywateli i stabilności sektora finansowego na wypadek braku porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dyskutowano o "nadzwyczajnym planie", by ograniczyć jego konsekwencje dla handlu między tym krajem a Włochami.

Wśród najważniejszych elementów tego planu wymienione zostały kontrole graniczne, w tym celne i sanitarne, czynności w portach i na lotniskach, sprawa certyfikatów żywności, pomoc i informacje dla firm.

"Wejście w życie porozumienia uzgodnionego w listopadzie 2018 roku - oświadczył włoski rząd - pozostaje najlepszym sposobem zarządzania w sposób jasny i uporządkowany wyjściem Zjednoczonego Królestwa z UE i stworzenia podstaw do mocnego partnerstwa w przyszłości".

W nocie Rada Ministrów zaznaczyła zarazem, że w obliczu niepewności co do procesu ratyfikacji porozumienia przez Londyn w krajach członkowskich UE trwają również przygotowania do brexitu bez porozumienia, którego - jak dodano - "nie należy sobie życzyć".