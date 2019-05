W czwartek w studiu TVP odbyła się debata przedstawicieli komitetów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę 26 maja.

Zakończyła się debata w studiu TVP.



- Tylko PiS gwarantuje odmowę wypłaty roszczeń żydowskich. Tylko PiS może zagwarantować 500+, 300+ - mówi Wiśniewska.



- Chcemy zbudować nowoczesne państwo dobrobytu. Wyższe płace, tańsze mieszkania dla młodych, równy dostęp do ochrony zdrowia i bezpłatne leki na receptę. Jeśli tego chcecie, głosujcie na listę numer 5 - mówi Adrian Zandberg



- Ważne, byśmy zmienili rząd w październiku. Pierwszy krok już za dwa dni - mówi przedstawiciel KE



- Konfederacja to porozumienie dumnych Europejczyków i dumnych Polaków, którzy są gotowi bronić swoich wartości - mówi Krzysztof Bosak. - Polska to nasza matka, brońmy jej - dodaje.



- Pierwsza droga to wprost pod but Moskwy do kołchozu. Druga to "eurokołchoz" i trwanie w nim Trzecia to Polska i to proponuje Kukiz'15.



Zakończyła się pierwsza część debaty.



- Mamy rekordowy import węgla, ceny energii rosną, media o tym nie informują - mówi Bosak. - Uważamy, ze pakiet klimatyczny powinien zostać przez polski rząd wypowiedziany - mówi przedstawiciel konfederacji.



- Mamy tak naprawdę trzy realne wyjścia i jedno bajkowe - powiedział Zandberg.



Riposta przedstawiciela Konfederacji do słów przedstawicielki PiS. Bosak poprosił uczestników o wpięcie znaczków ze sprzeciwem wobec ustawy 447.

- Musimy mówić o sprawiedliwej transformacji klimatycznej - mówi przedstawicielki PiS. - Nie da się szybko odejść od węgla - dodaje.



- Polska gospodarka od wielu lat oparta jest na węglu. Niemcy spalają dwa razy więcej węgla - mówi Paweł Kukiz. - To działanie antypolskie - dodaje.



- Wiosna od początku mówiła, że do 2035 roku należy zamknąć wszystkie kopalnie. 50 tys. rocznie umiera z powodu spalania węgla, nie możemy sobie na to dłużej pozwalać - mówi Śmiszek.



Piąte pytanie: Jak państwo oceniają pojawiające się w kampanii kwestię likwidacji kopalń.



Bosak: Bijemy rekordy w imporcie węgla, choć nie musimy tego robić, a rząd PiS zamyka rentowne kopalnie



- Musimy renegocjować papier klimatyczny - mówił Kukiz.

Kukiz: Nasza gospodarka opiera się na węglu. Z całą pewnością musimy myśleć o odnawialnych źródłach energii.



Zandberg: Potrzebny jest wielki, europejski plan energetyczny. Podkreślił konieczność odejścia od węgla.



Przedstawiciel PO zapytał Wiśniewską o sprowadzanie węgla z Rosji.



- Z całą pewnością rola węgla będzie się zmniejszać, ale nie da się szybko od niego odejść - mówiła Wiśniewska.



Wiśniewska: Solidarność UE została zakopana na dnie Bałtyku razem z Nord Stream 2.



Śmiszek także podkreślił, ze Wiosna jest przeciwna projektowi Nord Stream 2. - Stawiajmy na zieloną energię - podkreślił.



Przedstawiciel PO: Jestęmy stanowczo przeciwko Nord Stream 2.



Kolejna runda pytań: bezpieczeństwo energetyczne. Jakie działania powinna podjąć UE w tej sprawe (np. Nord Stream 2)



Jadwiga Wiśniewska: W UE nie mówi się o prawach kobiet, o rodzinie, mówi się głównie o LGBT

Jan Olbrycht: Wszystko, co dotyczy kwestii rodzin jest polityką państw członkowskich. KE jest za tolerancją

- Wiosna mówi jednoznacznie: tak dla związków partnerskich i tak dla małżeństw homoseksualnych. Politycy powinni kształtować takie warunki życia, by każdy w Europie czuł się dobrze - powiedział Krzysztof Śmiszek.



- Stanowisko lewicy jest proste: dajcie ludziom żyć. Europa jest różnorodna. Wszyscy się musimy zmieścić pod jednym dachem - powiedział Adrian Zandberg.



Kukiz: Jesli chodzi o związki partnerskie to jestem na tak. Jednak w życiu nie zgodzę się na instytucję małżeństwa. To otwiera furtkę do adopcji dzieci, a tego nie akceptuje. Rodzina to mam i tata.







Głos zabrał przedstawiciel Konfederacji.



Pytanie o stanowisko ws. małżeństw homoseksualnych



Zakończyła się druga runda pytań.



Chęć riposty zgłosił przedstawiciel Wiosny. Odpowiedział przedstawicielce PiS, która mówiła, że PiS nie chce Europy dwóch prędkości.



Zandberg: ja bym wolał spojrzeć bardziej przyjemnie. Gdy myślę o przyszłości UE to myślę o moich dzieciach. Chcemy, by UE była miejsce, gdzie człowiek jest wart więcej niż pieniądze

Paweł Kukiz: Jeśli UE chce przetrwać, musi być koniecznie zreformowana. PE musi mieć inicjatywę ustawodawczą.

Przedstawiciel Wiosny: Polacy chcą integracji. Uważamy się za fundamentalistów Unii Europejskiej. (...) UE powinna zacząć rozwiązywać problemy konkretnych osób.



Bosak: Przyszłość UE jest niejasna. (...) Potrzebujemy osób, które krytycznie spojrzą na działania UE. (...) Musimy zabezpieczyć nasze interesy narodowe.



Przedstawicielka PiS: UE może być silna siłą państw członkowskich. Zdecydowane nie PiS dla federalizacji UE. Trzeba wyrównywać dysproporcje. Mówimy "nie" dla Europy różnej prędkości.



Jan Olbrycht (KE): Kluczowe dla nas jest dobro Polski.



Druga runda pytań: Jak widzą państwo przyszłość UE?



Paweł Kukiz: Kukiz'15 kategorycznie przeciwstawia się wprowadzeniu Euro.



Jan Olbrycht: Ja osobiście uważam, że komisarz Bieńkowska ma rację. KE nie ma w programie wprowadzenia Euro.



Krzysztof Bosak: To temat zastępczy. Nie spełniamy kryteriów, które by pozwoliły wejść do strefi Euro.



Jadwiga Wiśniewska: Mamy wzrost gospodarczy większy, niż państwa w strefie euro. Wiele uczy nas sytuacja Grecji po przyjęciu przez ten kraj euro. Mocna złotówka to mocna gospodarka polska.

Adrian Zandberg: My uważamy, że euro trzeba zreformować. Kiedy będzie bezpieczne dla gospodarek takich jak Polska, można je przyjąć.

Pierwsze pytanie: Bieńkowka mówi, że jesteśmy na oślej ławce Europy. Czy powinniśmy przyjąć euro?

PiS reprezentuje Jadwiga Wiśniewska, Koalicję Europejską - Jan Olbrycht, Wiosnę Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek, Lewicę Razem Adrian Zandberg, Konfederację Krzysztof Bosak a Kukiz ’15 Paweł Kukiz.

Debatę prowadzi dziennikarz TVP Michał Adamczyk.