Wyniki ankiety Interii. Kto wygra wybory do PE

Koalicję Europejską popiera prawie 39 procent czytelników Interii, a Prawo i Sprawiedliwość prawie 34 proc. - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników naszego portalu.

W badaniu wzięło udział prawie 120 tysięcy osób. Naszych czytelników zapytaliśmy, na który z komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach, zamierzają oddać głos.



Z ankiety wynika, że na Koalicję Europejską chce głosować 38,58 proc. ankietowanych, a na Prawo i Sprawiedliwość 33,54 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja, którą chce poprzeć 14,96 proc. czytelników Interii.

Wiosna Roberta Biedronia może liczyć na 6,48 proc. poparcia.

Poniżej pięciu procent znalazły się Kukiz’15 (3,72 proc.) oraz Lewica Razem (0,88 proc.).

1,84 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Kobiety i mężczyźni

Wśród kobiet największym poparciem cieszyła się Koalicja Europejska, na którą chce głosować 45,59 użytkowniczek Interii. Prawo i Sprawiedliwość popiera natomiast 30,76 proc. naszych czytelniczek.

Kobiety chcą też głosować na Konfederację (9,48 proc.), Wiosnę Roberta Biedronia (7,34 proc.), Kukiz’15 (2,92) oraz Lewicę Razem (0,99 proc.). 2,91 proc. czytelniczek Interii jeszcze nie podjęło decyzji, na kogo odda swój głos.

Na Koalicję Europejską chce głosować także najwięcej mężczyzn (36,65 proc.). Jednak tutaj różnica między KE i PiS nie jest tak duża, jak w przypadku kobiet - na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego swój głos chce oddać 34,30 proc. czytelników Interii.

Na poparcie 16,47 proc. mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, może liczyć Konfederacja, na 6,25 proc. Wiosna Roberta Biedronia, na 3,94 proc. Kukiz’15, a na 8,84 proc. Lewica Razem.

1,55 proc. czytelników Interii jest niezdecydowanych.

Co ciekawe na Konfederację głosować chcą głównie ludzie młodzi (od 18. roku życia do 29.). Prawo i Sprawiedliwość popierają głównie ankietowani w wieku od 30 do 44 lat. A starsi najczęściej wskazują na Koalicję Europejską.

