W czwartek wystartowała aplikacja "Latarnik wyborczy", która umożliwia porównanie deklaracji komitetów wyborczych z naszymi poglądami i pomaga podjąć świadomą decyzję, na kogo głosować w eurowyborach. Narzędzie uwzględnia odpowiedzi sześciu komitetów. Udziału w ankiecie nie potwierdziła Koalicja Europejska.

Autorem "Latarnika wyborczego" jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, która tworzy narzędzie przy okazji wszystkich wyborów powszechnych (parlamentarnych i prezydenckich) od 2005 roku. Od tego czasu z narzędzia skorzystało 4,5 mln osób. Twórcy "Latarnika wyborczego" szacują, że przed majowymi eurowyborami z aplikacji skorzysta milion Polaków.

"Latarnik wyborczy" wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 24 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych, dla każdego stwierdzenia należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi: "zgadzam się", "nie zgadzam się", "nie mam zdania". Aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z udzielonymi wcześniej i wprowadzonymi do systemu wskazaniami komitetów wyborczych i generuje wynik w postaci listy komitetów partyjnych uszeregowanych według procentowej zgodności z odpowiedziami użytkownika.

Co ważne, obok wyników ankiety, użytkownik może również zapoznać się z odpowiedziami wszystkich komitetów wyborczych na poszczególne stwierdzenia oraz zamieszczonymi przez nie komentarzami.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego komitety odnosiły się m.in. do takich stwierdzeń: UE powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej, UE powinna mieć mniejszy wpływ na politykę wewnętrzną, wszyscy migranci próbujący przeprawić się przez Morze Śródziemne powinni być odsyłani z powrotem do swoich krajów, UE powinna ograniczyć sankcje wobec Rosji, czy UE powinna dysponować wspólną europejską armią.

O udział poproszono wszystkie komitety

Jak poinformował prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jędrzej Witkowski, prośbę o ustosunkowanie się do przygotowanych stwierdzeń otrzymały wszystkie komitety wyborcze. Odpowiedzi udzieliły komitety: Prawo i Sprawiedliwość; Wiosna Roberta Biedronia; Kukiz'15; Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej; Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy oraz Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski. Odpowiedzi odmówił komitet Koalicji Europejskiej PO PSL SLD .N Zieloni.

Koalicja Europejska z zastrzeżeniami

Jak przekazał Witkowski, sztab Koalicji Europejskiej wyjaśnił, że zaproponowane w "Latarniku Wyborczym" pytania i formuła odpowiedzi jest "zbyt upraszczająca, żeby wyrazić stanowisko w kwestiach europejskich". Dodał, że wciąż liczy na to, że Koalicja Europejska udzieli odpowiedzi na zadane pytania i zostanie uwzględniona w aplikacji.

Narzędzie neutralne politycznie

Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej zwracał uwagę, że "Latarnik Wyborczy" jest jednym z niewielu miejsc, gdzie w łatwy sposób można zapoznać się z jednoznacznymi stanowiskami komitetów wyborczych w sprawach europejskich. - Nasza kampania przed wyborami do PE często jest skoncentrowana, niestety, na polityce krajowej. Politycy wolą mówić nam, co zmienią w Polsce, a mało mówią o tym, jako reprezentanci Polski w PE - mówił. Podkreślił też, że "Latarnik wyborczy" to narzędzie neutralne politycznie.

Witkowski zwracał też uwagę, że są stwierdzenia w "Latarniku wyborczym", na które w jednakowy sposób odpowiedziały wszystkie komitety biorące udział w badaniu. Wszystkie komitety zgodziły się, że Parlament Europejski powinien mieć większy wpływ na działania Komisji Europejskiej. Nie zgodziły się z kolei ze stwierdzeniem, że państwa członkowskie, które w ocenie instytucji europejskich nie przestrzegają zasad praworządności, powinny otrzymywać mniejsze fundusze europejskie.