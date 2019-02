Lider Partii Razem Adrian Zandberg ogłosił powstanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem. W skład komitetu oprócz Partii Razem wchodzą Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, Unia Pracy oraz organizacje społeczne.

Adrian Zandberg

Zandberg podkreślił na konferencji prasowej zorganizowanej przed wejściem do PKW w Warszawie, że jest to ważny dzień dla polskiej lewicy. "Zebraliśmy się tutaj, żeby ogłosić powstanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem. Będzie jedna wspólna lista lewicy społecznej" - oświadczył.

"Lewica Razem to są wyższe pensje, niższe czynsze i bezpłatne leki. Lewica Razem to są sprawdzone przez naszych europejskich przyjaciół rozwiązania, które działają w Austrii, działają w Holandii, działają w Danii i mogą działać u nas. Już czas zbudować w Polsce europejskie nowoczesne państwo dobrobytu" - mówił Zandberg.

Dodał, iż jest przekonany, "że w maju lewicowi europosłowie i lewicowe europosłanki będą reprezentowali polskich pracowników, będą reprezentowali polskich emerytów, upomną się o bezpłatne leki, o wyższe płace, o niższe czynsze, o to, żeby Europa w końcu zagościła w Polsce". "Ta właśnie Europa - Europa socjalna, Europa praw pracowniczych, Europa praw społecznych" - powiedział.

Kto na listach?

Marcelina Zawisza (Partia Razem) podkreśliła, że komitet powołały: Partia Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, Unia Pracy oraz organizacje społeczne.

Dodała, że z list Komitetu będą startować samorządowcy, działacze społeczni, działacze lewicowi, związkowcy i działacze miejscy.

Poinformowała, że łódzką listę otworzy działacz społeczny Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, z okręgu poznańskiego startować będzie przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego wystartuje związkowiec Jan Orkisz, z okręgu lubelskiego "jedynką" będzie Magdalena Długosz, a z okręgu pomorskiego działaczka kobieca Anna Górska.

Zandberg dodał, że on wystartuje jako "jedynka" z okręgu warszawskiego.

"Pracownicy źle traktowani"

Piotr Ikonowicz ocenił, że polscy pracownicy są w naszym kraju źle traktowani. "Mamy przypadki mobbingu, mamy przypadki zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, mamy też przypadki niepłacenia pensji" - podkreślił. W jego ocenie jednym z bardzo ważnych powodów dla których wielu młodych ludzi decyduje się na emigrację jest nie tylko wysokość płac, ale przede wszystkim godność pracy.

"To jak ludzie są traktowani w miejscu pracy" - zaznaczył. "I o tę Europę w stosunkach pracy, my będziemy walczyć do upadłego" - oświadczył Ikonowicz.

"Bezpieczeństwo w sferze socjalnej"

Waldemar Witkowski zauważył, że mija 15 lat od wejścia Polski do UE, a płaca minimalna w naszym kraju wciąż odstaje od płacy, która jest w Unii Europejskiej.

"Nasza emerytura jest ciągle jałmużną, a nie godziwą emeryturą taką, jaką ma przeciętny Europejczyk. Dlatego będziemy dążyli do tego, żeby była i płaca minimalna i także minimalna europejska emerytura, żeby była prawdziwie bezpłatna edukacja i prawdziwie bezpłatny dostęp do służby zdrowie, w tym leki na recepty za darmo" - podkreślił.

"Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, bez bezpieczeństwa w sferze socjalnej nie da się budować sprawiedliwej, równouprawnionej, tolerancyjnej Unii Europejskiej" - dodał Witkowski.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce w niedzielę 26 maja.