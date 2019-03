"Zawieszenie ugrupowania Orbana? Absurd"

Zawieszenie ugrupowania Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej (EPL) to "absurdalna" decyzja - ocenił szef MSW Włoch, wicepremier Matteo Salvini, który popiera jego politykę i uważa go za swego przyjaciela.

Zdjęcie Premier Węgier Viktor Orban /STEPHANIE LECOCQ /AFP

Salvini oświadczył w środę komentując decyzję EPL: Orban "broni praw, dobrobytu, pracy i bezpieczeństwa swego narodu".

Reklama

"Zapewniłem ponownie jego i Węgrów o szacunku i przyjaźni z mojej strony"- dodał lider prawicowej Ligi, który wielokrotnie wyrażał poparcie dla premiera Orbana oraz nadzieję na zacieśnienie współpracy.

Zgromadzenie polityczne Europejskiej Partii Ludowej zdecydowało w środę w Brukseli o zawieszeniu Fideszu w prawach członka EPL. Węgierska partia nie będzie miała prawa brać udziału w spotkaniach EPL, prawa do głosowania ani proponowania kandydatów na stanowiska w tej rodzinie politycznej.

W przegłosowanej rezolucji przypomniano o warunkach, jakie Fideszowi przedstawiło kierownictwo EPL. Są wśród nich postulaty zdjęcia plakatów z szefem KE Jean-Claude'm Junckerem, na których twierdzono, że chce on wraz z amerykańskim finansistą George'em Sorosem sprowadzić do Europy miliony imigrantów.

EPL domaga się także przeproszenia za słowa, że ci, którzy domagali się wyrzucenia Fideszu z EPL za tę plakatową kampanię, to "pożyteczni idioci" oraz wyjaśnienia sytuacji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU), zmuszanego do przenosin do Wiednia.