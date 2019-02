Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała w niedzielę o dołączeniu do Koalicji Europejskiej - poinformował PAP rzecznik ugrupowania Maciej Józefowicz.

Zdjęcie Wcześniej o dołączeniu do Koalicji Europejskiej poinformował w imieniu SLD Włodzimierz Czarzasty /Piotr Molecki /East News

Jak zaznaczył, podjęcie decyzji zostało poprzedzone porozumieniem obejmującym m.in.: obecność kandydatów Zielonych na listach w każdym okręgu wyborczym, przyjęcie formuły koalicyjnego komitetu wyborczego, którego Zieloni będą pełnoprawnym uczestnikiem, uwzględnienie nazwy partii w pełnej nazwie komitetu wyborczego oraz wprowadzenie Zielonego Planu Transformacji Energetycznej do priorytetów kampanii wyborczej Koalicji.

Polityk zapowiedział również, że deputowani Zielonych wybrani z list Koalicji Europejskiej dołączą do grupy Zielonych w europarlamencie.

Oprócz wejścia do Koalicji Europejskiej Rada Krajowa Zielonych omawiała też scenariusze samodzielnego startu do Parlamentu Europejskiego, wejścia do lewicowej koalicji skupionej wokół Partii Razem oraz porozumienia z Wiosną Roberta Biedronia. Jak powiedział Józefowicz, decyzja nie była jednogłośna, ale została przyjęta "dosyć dużą przewagą głosów".

"Jesteśmy jednak przekonani, że szeroka, proeuropejska koalicja, w której skład wchodzą partie reprezentujące wszystkie proeuropejskie stronnictwa w PE, czyli chadeków, liberałów, socjalistów i zielonych, będzie koalicją, która będzie najkorzystniejsza i dla Zielonych, i dla obecności silnej Polski w Europie" - podkreślił rzecznik Zielonych.

Jak ocenił, Koalicja Europejska jest w stanie "wygrać z PiS, potwierdzić przywiązanie Polski do europejskich wartości i zagwarantować, że w europarlamencie znajdą się zieloni europosłowie i europosłanki z Polski".