Zieloni "woleliby mieć lepsze miejsca" na listach

- Partia Zieloni otrzymała pięć "czwórek", jedną "piątkę", pięć "szóstek" i dwie "siódemki" na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do PE. Zdaniem współprzewodniczącej partii Małgorzaty Tracz Zieloni są w KE, ponieważ "jest to jedyny słuszny wybór dla odzyskania pozycji Polski w UE".

Zdjęcie Małgorzata Tracz jest wiceprzewodniczącą Zielonych /Mateusz Włodarczyk /Agencja FORUM

Tracz podkreśliła w środę na konferencji prasowej, że kandydaci i kandydatki Zielonych będą mocno podkreślać kwestie programowe partii o nazwie "Zielony nowy ład". "Nasz program ma trzy fundamenty: ekologicznie, demokratycznie oraz solidarnie" - podkreśliła.

"Jako Zieloni jesteśmy zawsze tam, gdzie trzeba. Jak PiS zaczynał demontować państwo prawa, były protesty pod Trybunałem, to byliśmy na tych protestach, jak trwały strajki kobiet, trwały 'czarne protesty', to razem z Polkami sprzeciwialiśmy się próbom pozbawiania kobiet praw reprodukcyjnych, praw człowieka, które proponowała skrajna prawica. Podobnie było w przypadku protestów w obronie wolnych sądów, razem z tysiącami osób na ulicach w całej Polsce też byliśmy na tych protestach i je wspieraliśmy. I podobnie jest teraz. Jesteśmy zawsze tam, gdzie trzeba, czyli jesteśmy w Koalicji Europejskiej, ponieważ jest to jedyny słuszny wybór dla Polski i dla odzyskania pozycji Polski jako liderki Unii Europejskiej" - mówiła Tracz.

Współprzewodniczący Zielonych Marek Kossakowski powiedział, że jest zadowolony z miejsc, które otrzymali przedstawiciele Zielonych na listach KE. "Aczkolwiek oczywiście wolelibyśmy mieć lepsze miejsca. Natomiast mamy świadomość, jakie zasoby ludzkie mają też nasi główni partnerzy w koalicji" - podkreślił.

Reprezentanci Partii Zieloni otrzymali 5 "czwórek", jedną "piątkę", pięć "szóstek" i dwie "siódemki" na listach Koalicji Europejskiej we wszystkich okręgach wyborczych.

W okręgu nr 1 woj. pomorskie z miejsca 7 wystartuje Magdalena Popowska, dr nauk ekonomicznych oraz pracownica naukowo-dydaktyczna na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W okręgu nr 2 woj. kujawsko-pomorskie miejsce nr 6 zajmuje Sylwester Jankowski z Torunia. Ekolog i absolwent Wydziału Leśnego AR w Poznaniu. Z okręgu warmińsko-mazurskiego i podlaskiego z miejsca nr 7 staruje dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, nauczyciel akademicki Tadeusz Nowak.

Z okręgu warszawskiego z miejsca 6 wystartuje członkini zarządu Partii Zieloni i przewodnicząca Zielonych w Warszawie Urszula Zielińska. Z okręgu mazowieckiego z miejsca 6 wystartuje Wojciech Kubalewski, który jest przewodniczącym koła Partii Zieloni w Warszawie.

W województwie łódzkim kandydatką Zielonych jest aktywistka społeczna działająca na rzecz praw kobiet Magdalena Gałkiewicz, która zajmuje miejsce 4.

W Wielkopolsce z miejsca 4 wystartuje dr Miłosława Stępień z Konina. Ekspertka w partyjnym zespole ds. energii oraz prezeska Stowarzyszenia "Akcja Konin". W woj. lubelskim na miejscu 4 znajduje się Artur Mazur, który jest przewodniczącym lubelskich Zielonych.

Kandydatem Zielonych na Podkarpaciu jest rzecznik prasowy partii Maciej Józefowicz, który zajmuje miejsce 4. W Małopolsce i Świętokrzyskiem również z miejsca 4 wystartuje socjolożka, aktywistka i była konsul RP w Luksemburgu Ewa Sufin-Jacquemart.

Na Śląsku miejsce 6 zajmuje specjalistka ds. księgowości Grażyna Kulik. W woj. dolnośląskim i opolskim z miejsca 5 wystartuje absolwentka politologii Uniwersytetu Wrocławskiego Julia Rokicka. W woj. zachodniopomorskim i lubelskim z miejsca 6 wystartuje architekt krajobrazu, naukowiec i wykładowca uniwersytetów w Polsce i Stanach Zjednoczonych Tomasz Aniśko.

Pod koniec lutego liderzy PSL, PO, SLD, Nowoczesnej, oraz współprzewodniczący Zielonych podpisali deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów w 13 okręgach wyborczych. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.